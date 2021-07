MXGP Nederland: Cairoli wint race 2, dagzege voor Gajser

Prado was als snelste weg bij de start, voor Romain Febvre en Gajser. Coldenhoff viel direct al in de eerste bocht en werd ook nog eens overreden, waardoor hij moeite had om weer op te stappen. Daarna was zijn achterstand zo groot dat hij niet meer in aanmerking kwam voor de bovenste plekken.

Voor Nederlands succes moest gekeken worden naar Brian Bogers. De Eindhovenaar startte sterk en reed achter Prado en Gajser, Febvre was inmiddels al een keer van het parcours afgedwaald, op de derde plek. Hij wist Tony Cairoli enkele ronden knap voor te blijven. Uiteindelijk kon hij de negenvoudig wereldkampioen niet voorblijven. Ook Febvre kwam nog voorbij aan de GasGas rijder, die wel zijn beste resultaat van het seizoen noteerde met de vifde plek.

Vooraan maakte Gajser het Prado flink het leven zuur, maar hij kwam de jonge Spanjaard niet voorbij. Door de strijd tussen het duo kon Cairoli stilletjes aan dichterbij komen. Voordat de Siciliaan aangesloten was bij zijn teamgenoot, was de WK-leider al naar de leiding gegaan. Cairoli ging wel voorbij aan Prado, maar kon niet voorkomen dat Gajser de tweede manche won. Daarna was hij ontketend en reed hij binnen een ronde een gat van drie seconden dicht op Gajser, die in de laatste ronde ook nog een keer voorbij werd gereden.

Zo won Cairoli voor Gajser en Prado. Febver werd vierde voor Bogers. Ben Watson werd zesde voor Calvin Vlaanderen. Arminas Jasikonis, Brent van Doninck en Jeremy Seewer maakten de top-tien compleet. Coldenhoff moest genoegen nemen met de 23e plek. De dagzege ging naar Gajser voor Cairoli en Febvre.

De Wolf verbaast met podium

In de MX2-klasse was het niet Roan van de Moosdijk, die in de eerste manche nog derde werd, maar Kay de Wolf die voor Nederland de meubelen redde. Van de Moosdijk zijn motor hield er in de tweede ronde mee op, waardoor hij flinke averij opliep in de titelstrijd.

Kay de Wolf had juist een heel goed begin en zette vanaf de tweede plaats flink druk op de ketel bij Jago Geerts. De Wolf wist Geerts bij het ingaan van de tweede ronde te verrassen. De Husqvarna-rijder leek daarna weg te rijden bij de Vlaming, maar maakte een klein schuivertje, waardoor hij naar de tweede plek terugviel.