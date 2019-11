Herlings leert van rampjaar: “Hoef niet vanaf begin te pieken”

De Brabander kon zijn wereldtitel in de MXGP in 2019 niet verdedigen toen hij het in het voorseizoen tijdens een training in Spanje ongelukkig ten val kwam. Daardoor lag zijn voet aan gruzelementen en zodoende was bij voorbaat al uitgesloten dat Herlings het volledige seizoen kon rijden. Nadat hij in Kegums terugkeerde, ging het in de verkenningsronde opnieuw mis. De KTM-rijder ging onderuit tijdens de verkenningsronde, een achteropkomende rijder reed vervolgens over zijn enkel heen. Uiteindelijk gaf hij zijn seizoen nog een beetje kleur door tijdens de Motocross of Nations met TeamNL te winnen, ondanks dat Herlings niet tevreden was over zijn eigen prestaties.

De slepende blessures hebben er wel voor gezorgd dat Herlings in de toekomst op een andere manier begint aan de voorbereiding. “Ik heb geleerd van vorig jaar”, vertelde de coureur in gesprek met MXVice. “Toen begon ik in november met trainen, ik was sterk en voelde me beter dan ooit tevoren toen ik mijn voet kapotreed. Ik heb daarom het gevoel dat ik dit jaar iets later moet beginnen. Ik heb wat dat betreft veel geleerd de afgelopen jaren, een van de belangrijkste dingen is dat je helemaal niet hoeft te pieken tijdens de eerste GP. Juist vanaf de vijfde GP van het seizoen moet je goed zijn. Ik begin daarom iets later, ergens in december. Ik begin rustig en werk zo door tot de start van het seizoen. Ik heb dit jaar bewezen dat ik na vier weken op de motor weer een GP kon winnen in Turkije. Ik heb geen maanden trainingstijd nodig om op snelheid te komen. Het is beter om minder risico te nemen. In de twee maanden dat je langer traint heb je namelijk ook meer kans op blessures.”

Over de manier van trainen is Herlings helder: “Het was altijd goed waar ik mee bezig was, wat dat betreft moet ik gewoon doorgaan met wat ik geleerd heb en wat altijd voor mij gewerkt heeft”, aldus Herlings, die vervolgde: “Ik moet gewoon gezond aan het seizoen beginnen. Ik heb veel blessures gehad, maar de voet was een slechte blessure. Ik heb ieder jaar wel iets gebroken, een sleutelbeen zat er altijd wel tussen. Maar dat is niet hetzelfde als een afscheurde kruisbrand, een gebroken heup of rug. Ik wil alle twintig races kunnen rijden, ik wil slim zijn en voor het kampioenschap vechten.”

De verplichte ‘vakantie’ kwam voor Herlings vanzelfsprekend niet op een goed moment. Toch gelooft hij dat hij er sterker uit is gekomen. “Ik heb de batterij weer helemaal opgeladen. Sinds 2010 heb ik ieder jaar altijd kunnen rijden. Met mijn heup heb ik drie maanden vrijaf gehad, maar nu heb ik bijna een jaar niet kunnen racen. Ik heb zeker de batterij op kunnen laden. Als ik nu pijnvrij kan blijven, zou ik niet weten waarom ik niet nog wat jaren kan rijden.”