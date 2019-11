Herlings ziet Supercross-uitstapje in de toekomst wel zitten

Herlings had eerder dit jaar het plan opgevat zijn seizoen te vervolgen in de Verenigde Staten toen hij door een slepende voetblessure uitgeschakeld was voor de wereldtitel in de MXGP. Uiteindelijk ging dat niet door, maar het geeft aan dat de coureur openstaat voor verschillende disciplines. Ook de Supercross wekt de interesse van Herlings, die vorig jaar op het laatste moment benaderd werd om zijn opwachting te maken tijdens een evenement in Parijs.

“Ze hebben me vorig jaar gevraagd, maar het probleem was dat ze me pas drie dagen van tevoren vroegen”, onthulde Herlings in gesprek met MXVice. “[AMA-topper Marvin] Musquin had een knieblessure en ik werd gevraagd om hem te vervangen. Op dat moment had ik vijf weken niet op de motor gezeten en was ik aardig wat kilo’s aangekomen. Het was dus niet een heel wijs idee om op zo’n moment Supercross te gaan doen. Ik heb daarna niets gehoord.”

Ondanks dat de timing destijds ongelukkig was, ziet Herlings een dergelijk optreden wel zitten. Hij moet dan echter wel een gedegen voorbereiding afwerken om voorbereid aan de start te komen. “Het is een mooie discipline. Ik zou niet een heel seizoen in Amerika willen rijden, maar het zou kunnen om aan het eind van het seizoen nog een paar weken door te trainen in Zuid-Frankrijk en dan nog wat van die wedstrijden te rijden”, aldus Herlings. “Ik voel er niets voor om naar Amerika te gaan. In Parijs heb je bijvoorbeeld vier of vijf goede rijders, maar in Amerika heb je wel twintig rijders die dat kunnen.”

Een goede voorbereiding voor een evenement zou te veel van het goede zijn, Herlings zou in dat geval meerdere evenementen willen rijden. “Ik zou in dat geval wel meerdere races willen rijden. Het is te veel om alles op te offeren voor een evenement, maar een deal voor meerdere races zou wel aantrekkelijk zijn. Dan heb je het naast Parijs over Genève, Bercy en bijvoorbeeld Melbourne. Daar sta ik wel voor open”, voegde hij toe. Dit jaar is Herlings echter niet benaderd: “Het was wel duidelijk dat ik nog geopereerd moest worden. In de toekomst zou ik het best leuk vinden om dat te doen, maar dan moeten ze maar contact opnemen.”