Vlaanderen debuteert in MXGP op Yamaha van Gebben

Vlaanderen moest afgelopen seizoen plotseling op zoek naar een nieuw zitje toen hij naar het einde van het seizoen te horen kreeg dat er bij het officiële fabrieksteam van Honda geen plek meer voor hem was. Met het terugtrekken van HSF Logistics als hoofdsponsor mochten Vlaanderen en Brian Bogers plaatsmaken. Aangezien een langer verblijf in de MX2 geen optie meer is voor de Zuid-Afrikaanse Nederlander gezien zijn leeftijd, moest hij op zoek naar een nieuw team voor een zitje in de koningsklasse.

In zijn zoektocht kwam hij uit bij het Nederlandse Gebben Van Venrooy Racing. Dat team reed tot en met 2018 met materiaal van Kawasaki, maar kortgeleden werd bevestigd dat het team overstapt naar Yamaha. Vlaanderen heeft in eerste instantie een deal voor 2020 getekend bij het team waarmee hij zijn eerste jaar in de MXGP gaat afwerken. "Ik ben erg blij dat ik bij Gebben Van Venrooy heb getekend en ben bovendien dankbaar voor deze kans. Alhoewel alles nieuw voor mij is en 2020 zeker een leerjaar gaat worden, neem ik veel ervaring mee uit de MX2 en hoop ik enkele goede resultaten te scoren."

Vlaanderen moest afgelopen seizoen maar liefst zes GP’s laten schieten vanwege blessures, maar hij eindigde desondanks nog op de achtste plaats in de eindstand van het WK MX2. Tijdens de GP van Zweden wist hij zijn eerste en enige manche van het seizoen te winnen. Het hoogtepunt van Vlaanderens voorbije seizoen was de Nederlandse zege tijdens de Motocross of Nations op het TT Circuit van Assen. Met twee keer een tiende plaats bewees Vlaanderen zich als een waardevolle kracht voor het team dat hij vormde met Glenn Coldenhoff en Jeffrey Herlings.

Vier Nederlandse MXGP-rijders in 2020

Met de bevestiging van Vlaanderen bij het Drentse Gebben Racing is ook duidelijk dat we komend seizoen vier Nederlandse rijders in de koningsklasse van de motorcross hebben. Herlings ligt komend seizoen vast bij het fabrieksteam van KTM, Coldenhoff heeft nog tot het eind van 2020 een contract bij Standing Construct KTM. En tijdens de Motocross of Nations tekende Vlaanderens oud-teamgenoot Brian Bogers een contract bij KTM-klantenteam Marchetti.