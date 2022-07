Bogers wint MXGP van Vlaanderen, Coldenhoff wint tweede manche

De kopstart was wederom voor Jorge Prado, die werd gevolgd door Glenn Coldenhoff en Brian Bogers. Calvin Vlaanderen ving de race vanaf de zesde positie aan. Na ongeveer tien minuten zette Coldenhoff de aanval in bij Prado en ging hij er voorbij. Ondertussen werd Bogers opzij gezet door Romain Febvre voor P3.

Even later ging Prado zelf onderuit en konden ook Vlaanderen en Bogers voorbij aan de Spanjaard. Febvre reed daar nog voor, maar keek al gauw achterom en zag Vlaanderen aan komen stormen. De Zuid-Afrikaanse Nederlander moest echter even pas op de plaats maken en zag Bogers weer voorbijkomen. De Eindhovenaar schroefde het tempo flink omhoog.

Tot het moment dat Bogers Vlaanderen voorbijreed had Glenn Coldenhoff de GP-zege virtueel in handen. Maar door het doorschuiven Bogers, die de eerste manche had weten te winnen, schoof de zege door.

Vervolgens ontstond de situatie dat Febvre ingehaald moest worden door beide Nederlanders om een compleet oranje podium mogelijk te maken. Het gevecht vond echter achter Febvre plaats. Vlaanderen zette namelijk weer een inhaalactie in op Bogers, waardoor de zege weer naar Coldenhoff zou gaan. De Gebben-rijder ging zelfs nog in de aanval bij Febvre en ging ook hem voorbij. Vervolgens stond Vlaanderen virtueel weer bovenaan.

In de voorlaatste ronde zette Bogers alsnog de aanval in bij Febvre en ging de GP-zege alsnog naar hem: de eerste in zijn carrière. Achter Coldenhoff, Vlaanderen en Bogers werd Febvre vierde in de manche voor Seewer, Renaux, Gajser, Van Doninck, Jacobi en Prado.

De Wolf mist net MX2-zege

In de MX2-klasse eindigden Kay de Wolf en Jago Geerts op evenveel punten. De Wolf had de eerste race gewonnen en werd tweede in de tweede manche. Daardoor stond de 17-jarige Brabander ook op tweede treedje van het podium. Tom Vialle ging ook mee naar het ereschavot. Roan van de Moosdijk werd knap vijfde in de tweede manche. Kay Karssemakers was de derde Nederlander op een tiende plaats.