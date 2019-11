Honda presenteert Evans als vervanger van Bogers

Tijdens de EICMA in Milaan presenteerde Honda het fabrieksteam voor het nieuwe MXGP-seizoen. Uiteraard werd wereldkampioen Tim Gajser nog even goed in het zonnetje gezet maar tegelijkertijd realiseert men zich dat er geen tijd is om op de lauweren te rusten. Volgend seizoen belooft weer zeer interessant te worden, zeker als KTM-rivalen Jeffrey Herlings, Tony Cairoli en Jorge Prado fit aan de start verschijnen.

“Ik kijk enorm uit naar het nieuwe seizoen”, zei Gajser. “Vorig jaar was geweldig maar nu moeten we ons focussen op wat voor ons ligt. Ik weet dat we over een excellente machine beschikken. Dit jaar heeft laten zien dat ik met die motor onder alle omstandigheden kan winnen. Volgend jaar wordt echter nog zwaarder. Daar moet ik me goed op voorbereiden. Het verdedigen van de titel wordt niet gemakkelijk maar ik weet wat ik moet doen.”

Gajser krijgt in 2020 een nieuwe teamgenoot aan zijn zijde. Eerder werd al bekend dat Brian Bogers en Calvin Vlaanderen het team onvoldoende hebben kunnen overtuigen om aan te blijven. Daarbij stopt HSF Logistics, de persoonlijke sponsor van Bogers en Vlaanderen die hun entree mogelijk maakte, met de sponsoring van het Honda fabrieksteam. Bogers heeft inmiddels onderdak gevonden bij Marchetti KTM Racing Team, waarmee hij afgelopen weekend al een wedstrijd won in Italië. De toekomstplannen van Vlaanderen, die gezien zijn leeftijd over moet stappen naar de MXGP, worden naar verluidt later deze week bekend.

De plek van Bogers wordt ingenomen door Mitch Evans. De Australische jongeling maakte indruk in de MX2 en mag komend seizoen zijn waarde bewijzen in de topklasse.