De Motocross of Nations is momenteel een heet hangijzer in de motorcrosswereld. Het grootste evenement van het jaar lijkt het door de planning midden in het seizoen met een gedecimeerd startveld te moeten stellen. Wie echter altijd van de partij is, is Glenn Coldenhoff, die zijn laatste vier manches wist te winnen en met Nederland de titel wil verdedigen. Motorsport.com sprak met de Yamaha-rijder. Gevraagd naar of sympathieke Brabantse crosser een grote cirkel in zijn agenda heeft staan om het weekend van 27 september, als de MXoN in Mantova wordt verreden, antwoordt Coldenhoff lachend. "Wanneer we met die Nederlandse vlag om de nek staan, bedoel je? Sowieso! Ik ben er super voor gemotiveerd."

Unieke Nederlandse crossgeneratie

Coldenhoff domineerde het evenement in 2018 en 2019 door al zijn manches te winnen, een historische prestatie. Door de sterke Nederlandse generatie motorcrossers heeft Coldenhoff de kans om regelmatig om de prijzen mee te doen. De afgelopen vijf edities eindigde het team op het podium en in 2019 was daar zelfs de eerste titel. In 2020 ging de Nations door de coronapandemie niet door, een hard gelag, zo vindt de crosser. "Vorig jaar hadden we ook een grote kans om te winnen, nu is er een jaar verloren gegaan", concludeert Coldenhoff, die zich bewust is van de bijzondere periode die de Nederlandse cross doormaakt. "Het is dan gewoon zonde van een generatie. Die wedstrijd is er al zo lang en dan juist in 2020 gaat hij niet door. Ook in 2018 hadden wij hem moeten winnen. Zoveel kansen krijg je niet en het zal ook alleen maar lastiger worden."

Voor de editie van 2021 zijn naast Coldenhoff ook Jeffrey Herlings en Roan van de Moosdijk geselecteerd. Laatstgenoemde herstelt van een blessure, maar lijkt op tijd terug te zijn. Ook als dat niet het geval is, heeft Nederland nog een sterke MX2-rijder ‘over’ in de vorm van Kay de Wolf. "Zoals gewoonlijk gaan we voor de overwinning. We hebben ook gewoon een goed team. Maar er zullen ook andere sterke teams zijn. Italië is goed met Tony Cairoli, Mattia Guadagnini en Alessandro Lupino. Frankrijk zal sterk zijn en Amerika komt ook zeker."

Één ding is zeker: Nederland mag met de rode plaat van start. Wie er met één of drie gaat rijden, nummer twee is immers altijd voor de MX2-rijder, is nog niet bekend. "Vroeger stak Jeffrey nog ver boven mij uit, maar inmiddels maakt het me niet meer uit in welke klasse ik rij", stelt Coldenhoff vol zelfvertrouwen. Beide rijders zullen op een 450cc motor in actie komen, maar eentje rijdt in de MXGP-klasse, terwijl de ander in de Open-klasse mee zal doen, die vaak iets minder zwaar is bezet.

TeamNL in sterkste opstelling

Nederland is voorlopig voornemens, als één van de weinige landen, met de sterkst mogelijke bezetting aan te treden. Veel rijders nemen zelf de keuze, of worden daar door hun werkgevers op gewezen, om de strijd in het WK de voorkeur te geven boven de Nations. Doordat het evenement nu midden in het seizoen valt, is het één van zeven wedstrijden die wekelijks worden afgewerkt, een uitstekende kans dus om pauze te nemen.

Coldenhoff werd door zijn team geen strobreed in de weg gelegd. Helaas maakte de Brabander al het nodige mee in het eerste deel van het seizoen en dus staat hij niet in de absolute top van het klassement. "Ik denk dat als ik verder naar voren was gestaan het wel een discussiepunt was geworden, maar nu was dat niet het geval. Natuurlijk rijd ik de Nations ook liever als afsluiter, als er niks meer achteraan komt, maar ik ben blij dat hij er is en dat er ook niet is gerommeld aan het concept: de Nations zijn de Nations, en dat moet zo blijven."

Zelf is Coldenhoff nog geen wereldkampioen geworden, maar als hem het dilemma wordt voorgelegd of hij ook naar de Nations zou gaan als hij de rode plaat in handen zou hebben, hoeft hij niet lang na te denken. "Of ik nu eerste sta of twintigste, als het aan mij ligt sta ik daar gewoon aan de start. Ik ben een trotse Nederlander, we hebben goede rijders en daar moeten gewoon de beste rijders naartoe, waar je ook staat. Als andere rijders een andere keuze maken, dan respecteer ik die keuze. Voor mij is het een hele mooie wedstrijd. Je mag voor eigen land uitkomen. Dat het midden in het seizoen is, dat is jammer, maar dat is dan zo. Ik vind dat je daar gewoon aanwezig moet zijn. Maar goed, zo denk ik erover."