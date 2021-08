Jeffrey Herlings baarde opzien door zelfs met een 250-machine te gaan racen, al blijkt dat bij nader inzien niet te kloppen. In berichtgeving op andere websites werd gemeld dat Herlings op een 250-machine in Frankrijk racete, maar dat ontkent de KTM-rijder. "Ik heb dat ook gelezen, maar ik reed gewoon op een 450 hoor." Wel geeft hij aan regelmatig op de 250 te stappen, al ontkent hij dat hij dat doet om er beter van te worden. "Ik train er eigenlijk alleen op omdat ik het leuk vindt", zo vertelt hij aan Motorsport.com.

"Het is niet eens voor de techniek. Daarvoor heeft het in mijn ogen geen meerwaarde. Ik denk nog eerder dat het andersom werkt", bestrijdt Herlings de gedachte dat de vloeiende rijstijl op de 250 voordeel kan hebben voor een MXGP-rijder. "Je moet op een 250 heel anders rijden. Dat is meer stoken en knallen. Op een 450 heb je zoveel vermogen... op een 250 schakel je veel meer. Dat zijn twee technieken die weinig met elkaar te maken hebben."

Voor Herlings is het ook een beetje nostalgie. "Het is gewoon superleuk om te doen en KTM heeft een supersterke motor. Ik moet dan ook terugdenken aan vroeger, mooie tijden." Herlings rijdt sinds 2017 op de 450-motor in de MXGP-klasse, maar behaalde daarvoor drie wereldtitels op de 250.

Coldenhoff ziet juist wel nut van 250 rijden

Ook voor Coldenhoff was het trainen op een 250 aanvankelijk een kwestie van plezier, maar hij ziet ook andere voordelen. "Ik merkte dat ik er veel plezier mee had, maar van zo lang 450 rijden word je ook een beetje een luie rijder", geeft de Yamaha-rijder aan. "Door op die 250 te rijden, moet je weer meer werken en netjes blijven rijden. Met een 450 trek je een keer aan de koppeling, gaat het gas open en hij is weg. Daar komt het een beetje op neer: met minder cc's ben je weer een beetje terug bij het echte motorcrossen."

Als het aan Coldenhoff ligt, valt er veel te leren van het rijden op een motor met meer vermogen. "Ik denk wel dat je er beter van wordt, het is ook gewoon iets anders en leuk om te doen. Ze lopen minder hard dan we gewend zijn. Het is af en toe gewoon goed om nog eens terug te gaan."

VIDEO: Coldenhoff op de 250-machine van Yamaha

Conclusie: 250-rijden vooral om de sleur te doorbreken

Hoe dan ook lijkt het rijden van een 250 voor MXGP-rijders vooral een kwestie van lol hebben, even de gedachten verzetten. Misschien ook wel een klein beetje de sleur doorbreken, zeker in de 'coronaseizoenen' waarin de wedstrijden elkaar in rap tempo opvolgen. Volgens oud-crosser en trainer bij het F&H Kawasaki MX2 Racing Team Marc de Reuver is het rijden van een 250-machine niet iets waar een 450-rijder beter van wordt. "Op 250 rijdt je zuiverder. Je moet ronde lijnen rijden, buitenom, om snelheid te behouden', geeft hij extra uitleg bij de uitleg die Coldenhoff met andere woorden gaf. 'Vaak zie je het vooral rijders in paniek doen, die het even niet meer weten. Op een 450 rijden is echt iets anders en dan probeer je soms weer even je gevoel terug te krijgen op die 250.'

Zowel voor Coldenhoff als voor Herlings lijkt niet te gelden dat ze in paniek zijn, dus houden we het er vooral op dat beide crossers er extra plezier van hebben en daar ga je natuurlijk ook beter van presteren.