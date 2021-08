Gajser, Herlings en De Wolf: het WK motorcross 2021 in tien momenten

1. Gajser declasseert concurrentie in Rusland

Na de eerste wedstrijd van het seizoen, moet de twijfel bij menig Herlings-fan wel zijn toegeslagen. Tim Gajser was immers een klasse apart in Rusland. In de eerste manche baarde hij opzien door als enige buitenom te gaan in één van de eerste bochten terwijl Jorge Prado hortend en stotend, met de rest van het veld achter zich, door de binnenbocht ging. Het zou de basis vormen van de GP-zege van de Honda-rijder.

Zelfs een matige start in de tweede manche kon de regerend wereldkampioen er niet van weerhouden om Herlings af te troeven. The Bullet leek niet eens te proberen om terug te vechten.

2. Revanche van de oude vos Cairoli en de tranen van Marc de Reuver

Opnieuw werd hij vooraf alweer afgeserveerd: de negenvoudig wereldkampioen motorcross en levende legende Tony Cairoli. In Rusland viel hij een keer ongelukkig, waardoor hij al gauw achterop raakte in de titelstrijd.

In de tweede GP in Groot-Brittannië zette hij dat echter al direct weer recht. Terwijl de Siciliaan won, sprongen bij de Nederlandse oud-crosser Marc de Reuver de tranen in de ogen. De Amstelvener was jarenlang Cairoli's buurman in Lommel en blijft vriend en fan. Dat hij op deze leeftijd nog altijd zo presteert, is voor iedereen een klein wonder.

3. De crash van Henry Jacobi

Dan over naar een oud-talent van De Reuver die nu in de MXGP-klasse uitkomt: de Duitser Henry Jacobi. Rijdend voor het Honda-team van Jacky Martens doet Jacobi leuk mee in de top-vijftien van het WK, maar een echte hoogvlieger is het over het algemeen niet. Tijdens de race in Matterley Basin was hij dat even wel, gelukkig zonder erg:

4. Oranje boven in Italië dankzij Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff

Lang leek Glenn Coldenhoff de zege te pakken in Maggiora, maar die ging uiteindelijk toch naar Jeffrey Herlings, dankzij een slimme banden- en brillenkeuze. Het waterballet pakte in het voordeel van The Bullet uit.

5. De 'perfect storm' van Oss

Niet alleen was de GP van Nederland in Oss een knap staaltje organisatiewerk, daar er naast een coronapandemie ook nog een kleine watersnoodramp was ontstaan. Naast de storm naast de baan was er ook eentje op de baan. Eerst door de crash van Ivo Monticelli, die op Jeffrey Herlings sprong en zo het schouderblad nagenoeg doormidden reed van de Nederlander. Herlings reed, zoals iedereen inmiddels wel weet, door en won, om vervolgens de tweede manche niet meer te kunnen starten.

De sterk rijdende Glenn Coldenhoff was daarna de hoop van de Nederlandse fan. De crosser uit Best werd tweede in de eerste manche, na lang aan de leiding te hebben gereden, en was dus de eerstvolgende gegadigde om de zege te pakken. Maar dat liep even anders. De Brabander crashte bij de start en ook hij werd vervolgens geraakt door Monticelli. Daarbij liep Coldenhoff een lichte hersenschudding op.

De Nederlander die wel furore maakte was Kay de Wolf, die voor het eerst in zijn carrière het podium van het WK motorcross besteeg.

6. De crash van Gajser

De GP in Loket ging door zijn blessure aan Herlings voorbij, maar er gebeurde wel iets dat de loop van zijn kampioenschap zou veranderen. De leider in het WK, Tim Gajser, kwam namelijk flink ten val en profiteerde daardoor minimaal van het feit dat de Nederlander uitgeschakeld was. Dit was, naast de kalenderwijzigingen één van de redenen voor Herlings om al de volgende wedstrijd, in Lommel, terug te keren.

7. De Wolf is los!

Voordat we het over de terugkeer van Herlings in Lommel gaan hebben, eerst even speciale aandacht voor een tien jaar jonger talent van Nederlandse bodem: Kay de Wolf. De crosser uit Eersel debuteert dit jaar in het WK MX2 en doet dat met veel bravoure.

De 16-jarige Brabander pakte al een podium in Oss, maar won zijn eerste manche ook al in Lommel op weergaloze wijze. De laatste ronde was niet zijn mooiste rijkunstje, maar wel het meest emotionele stukje:

8. De comeback van Herlings

Veel eerder dan verwacht was hij terug. En hoe! Herlings won zijn eerste manche en vocht zich in zijn tweede terug na een startcrash. En dat met een gebroken schouderblad!

Special over de bizarre terugkeer van Jeffrey Herlings: Reconstructie: Hoe ‘halve Herlings’ zijn kans op de titel keerde

9. Prado bijt van zich af

Jorge Prado is iemand van wie we dit seizoen meer hadden verwacht dan hij tot nu toe heeft laten zien. De Spanjaard lijkt niet helemaal in zijn hum bij het Italiaanse deel van het KTM-team. Op de baan maakte hij ook geen vrienden. Hij moest in de eerste manche in Letland na felle gevechten Herlings en Cairoli voorbij laten, maar won de tweede en pakte de GP-zege.

10. De crash van Herlings

Iedereen maakt foutjes dit jaar, ook Jeffrey Herlings. In zijn laatste wedstrijd in 'overlevingsmodus' ging hij bijna naar de GP-zege, tot hij in de laatste ronde de zege weggooide met een val. Hierdoor won Prado en was het resultaat net niet optimaal voor The Bullet. Toch staat hij, wanneer het kampioenschap weer wordt hervat over enkele weken, slechts 43 punten achter op WK-leider Gajser. Dat is, gezien het verloop van de openingsfase van het kampioenschap, een klein wondertje.