Herlings 'overleeft' eerste GP's: "Nu gaan we echt racen"

Een seizoensstart in Europa,dat was lang geleden voor het WK motorcross. En om nou te zeggen dat het is bevallen, daar zijn de meningen wel over verdeeld. Voor WK-leider Herlings was het wel een flinke bevalling, zeker in Valkenswaard. "Het was een zware baan, zwaarder dan ik hem ooit heb gezien, maar we hebben een mooie strijd gehad, zeker in de tweede manche", refereerde Herlings naar de duels tussen hem en Tim Gajser, die de eerste manche won, maar een antwoord verschuldigd bleef op het tempo van de Nederlander in de beslissende race.

Met twee zeges start het seizoen uitstekend voor Herlings, die vooral blij is dat hij de start van het seizoen fit heeft doorstaan. "De eerste races waren een kwestie van overleven", vond de KTM-rijder. "Het is nog een lang seizoen en er is al heel veel gebeurd. Er zijn veel DNF's geweest en er zijn ook al een paar geblesseerden", stelde Herlings die onder andere de wereldkampioen van 2015, Romain Febvre uit zag vallen in de openingsronde van het seizoen in Matterley Basin. "Fit blijven is het devies dit jaar", herhaalde Herlings zijn streven. "Het is alweer een tijdje geleden dat ik alle wedstrijden in het seizoen mee heb kunnen rijden dus dat is de absolute prioriteit."

De 88-voudig GP-winnaar kijkt er naar uit om weer in een warm land te rijden. Normaal gesproken komt zijn wens over twee weken uit, wanneer het WK motorcross af is gereisd naar Argentinië. "Nu kunnen we echt gaan racen", concludeerde Herlings.