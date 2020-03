Coldenhoff zit met de blaren na ongelukkige thuiswedstrijd

“Iedereen weet dat ik het altijd naar mijn zin heb in het zand. Zeker als het zo diep wordt”, liet Coldenhoff optekenen in het communiqué van zijn team. Dat het zware omstandigheden waren, daar was iedereen het over eens. Ook Coldenhoff's oud-teamgenoot Jeffrey Herlings benoemde de zware baan al.

Op zaterdag kreeg de Bestenaar vlak voor de finishlijn bezoek van een afsnijdende Pauls Jonass. Na een matige start reed de GasGas-rijder gemakkelijk naar voren en was hij voornemens de vierde plaats van de Let af te snoepen, maar de Husqvarna-rijder was het daar duidelijk niet mee eens.

Coldenhoff stond op en werd zesde, een prima uitgangspositie. Maar de races op zondag begonnen gelijk dramatisch. “In de eerste race startte ik heel goed, maar viel ik al snel in de eerste ronde samen met een andere rijder. Dan begin je achteraan en is het nog knap dat je in de top-tien terugkomt.”

Brandwond

Daarmee was een podiumplaats dus eigenlijk al onmogelijk geworden, maar moest de gifbeker nog leeg voor de sympathieke fabrieksrijder. “Ik weet niet hoe het kwam maar ik stond te slapen bij de start in de tweede manche en dan vraag je om problemen”, vertelde de GasGas-rijder aan Motorsport.com. “Het hek lag op de grond en ik was nog niet weg. Ja, dan begin je weer achteraan”, verklaarde hij zijn matige start in de tweede omloop.

Vlak na die start kwam Coldenhoff vast te zitten met zijn benen in het wiel van Clement Desalle. Hoewel de Belg snel doorhad wat er aan de hand was en goed hielp, moest Coldenhoff naderhand met brandwonden op zijn rechterbeen, veroorzaakt door de uitlaat van de Belg, naar de medische dienst. Wonder boven wonder reed de Nederlander nog terug naar de zevende plaats in die tweede manche.

Snelheid is goed

Coldenhoff baalde enorm van zijn resultaat al zag hij het nog wel positief in. “Twee keer ben ik van helemaal achteraan teruggekomen dus qua snelheid zit het echt wel goed. Voor een slecht weekend is het dan helemaal niet verkeerd.”

Hoewel het been van Coldenhoff flink open lag, gaat hij er wel vanuit aan de start te kunnen staan tijdens de volgende wedstrijd in Argentinië, zo valt in ieder geval op te maken uit het persbericht van zijn team: “We blijven hard werken en ik kijk vooruit naar Argentinië!”