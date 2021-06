Coldenhoff houdt kater over aan Yamaha-debuut

Na een prima tijd in de training, Coldenhoff werd negende, bleek dat hij zijn sterke starts uit het verleden nog niet kon herhalen op zijn nieuwe blauwe machine. Coldenhoff was matig weg en kwam zo op een plek te zitten waar je niet wil zitten: in het gedrang.

"Mijn start was niet best en dat maakte het lastig vandaag", reageerde Coldenhoff op zijn races. "Toen was er ook nog een keer iemand die mij t-bonede, waarbij mijn knie heel veel pijn deed. Ook is mijn voorrem daardoor verbogen. Zonder voorrem rijden op een baan als deze is natuurlijk geen pretje! Toen ik mijn voorrem een beetje beter vast heb gezet werd het wat beter." Coldenhoff kwam uiteindelijk op een verdienstelijke tiende plek binnen, wat gezien het verloop van zijn race een prima resultaat was.

In de pauze tussen de manches was het vooral wonden likken, daar de 30-jarige Yamaha-rijder behoorlijk last had van zijn knie. "Ik sta behoorlijk in het krijt bij onze fysio Philippe, die me nog op tijd klaar heeft gestoomd voor Race 2." Vol goede hoop op een sterk resultaat begon de crosser uit Best aan de tweede race, waarin hij te maken kreeg met nog meer pech.

"Eigenlijk was mijn start een stuk beter in de tweede race. Maar daarna werd ik aan de binnenkant geraakt en had ik een hele zware crash. Daarna maakt ik zelf nog een fout en kwam ik een diep gat terecht aan de zijkant van de baan. Daar stond ik een tijdje vast. Ik weet eigenlijk niet eens waar ik ben gefinisht. Het is natuurlijk goed om punten te pakken, maar over het algemeen was het gewoon een teleurstellende dag."

Met een 21e plek in de tweede race waren er geen punten weggelegd voor Coldenhoff, die in de daguitslag de 17e plaats verwierf. Het GP-weekend in Rusland was er dus één om snel te vergeten en het is vooral te hopen dat de Brabander geen ernstige kwetsuur aan zijn knie over heeft gehouden. Motorsport.com heeft vernomen dat, ondanks de aanwezig pijn, verwacht wordt dat er niets ernstigs is gebeurd en het vizier gewoon op de volgende wedstrijden gaat.