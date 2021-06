Analyse: Herlings beperkt schade in Rusland, maar heeft huiswerk

De extra lange aanloop naar het seizoen boden uitgebreid de tijd voor speculatie. Gaat Herlings weer domineren? Wordt Tony Cairoli te oud? Kan Glenn Coldenhoff wel overweg met de Yamaha? Is Ben Watson een bedreiging voor de top-vijf? Het is een greep uit de diverse vragen die werden gesteld voor de start van het seizoen en tijdens de openingswedstrijd werd een flink aantal rijders met de neus op de feiten gedrukt.

De beide kampioenen lieten niets aan het toeval over in de openingswedstrijd. Zowel in de MXGP als in de MX2 werd de maximale score gepakt door de mannen met de rode plaat. Vooral Gajser deed dat met veel overtuiging. De Sloveen greep het initiatief door om Tony Cairoli en Jorge Prado heen te rijden in de eerste manche en reed in de tweede manche van 23 naar 1 na een startincident, om vervolgens Herlings voorbij te gaan en de Nederlander op ruime achterstand te rijden. “Ik moest zelfs even van mijn motor afstappen bij die start, daarna zocht ik naar aparte lijnen om zoveel mogelijk mensen snel in te kunnen halen”, vertelde de Sloveen.

Dominantie Gajser bezorgt Herlings huiswerk

De geluiden vanaf de Nederlandse banen waren lange tijd dat niemand in de buurt zou komen van Jeffrey Herlings. In de wedstrijden voorafgaand aan de MXGP van Rusland waren de eerste tekenen al zichtbaar dat The Bullet minder dominant zou zijn dan door velen werd gedacht of misschien gehoopt. Zelf temperde hij op vrijdag ook de verwachtingen door te zeggen niet honderd procent te zijn en na afloop van zijn afgetekende nederlaag was hij duidelijk: Herlings is na negen maanden zonder GP’s nog niet klaar voor de strijd. Maar terugkijkend in de geschiedenisboeken, is een tweede plaats eigenlijk niet verkeerd en al helemaal niet op deze baan, voor Herlings misschien wel de minst gunstige op de kalender.

Tim Gajser, HRC Honda Foto: Team HRC / Shot by Bavo

Daarvoor hoef je alleen maar naar Jorge Prado te kijken, vooraf misschien wel gezien als één van de grootste concurrenten voor Herlings en Gajser. De Spanjaard sneed zichzelf echter twee keer in de vingers door na een goede start in beide races de mist in te gaan.

In het verleden heeft Herlings eigenlijk altijd moeite gehad om op te starten en wordt hij met de wedstrijd beter. Zodra hij goed in het seizoen zit, staat er eigenlijk geen maat op de KTM-man. Wel zal hij even wat zeilen bij moeten zetten om niet nog een keer vernederd te worden door wereldkampioen Gajser. De manier waarop de Honda-rijder hem inhaalde, zal Herlings niet hebben gezind en is ook niet iets dat we vaak hebben gezien. Komend weekend rijdt hij in Arnhem een extra race om wedstrijdritme op te doen.

Gajser was zondag een maatje te groot, maar op de harde baan had Herlings het ook lastig met Romain Febvre en KTM-merkgenoot Tony Cairoli. Beide rijders gingen in de fout waardoor de Brabander tweede werd. Pauls Jonass zat ook twee keer goed van voren, maar Herlings wist hem te verschalken. Of dat ook het geval was bij Febvre en Cairoli? Dat is een lastig te beantwoorden vraag. Zeker de rondetijden van de Siciliaan waren voor Herlings te hoog gegrepen. Kortom, er is behoorlijk wat om over na te denken voor The Bullet.

Nederlanders laten zich zien in MX2

Op gepaste afstand van MX2-kampioen Tom Vialle was Roan van de Moosdijk in de eerste wedstrijd dicht bij het podium. De F&H Kawasaki-rijder werd vierde, achter teamgenoot Mathys Boisrame. De Fransman is normaal gesproken in het voordeel op harde banen, waar Van de Moosdijk dat in het zand is, maar moest in de eerste manche zijn meerdere erkennen in de Nederlander, wiens snelheid op een betonharde baan als die in Orlyonok, hoopgevend is voor de rest van het seizoen. “Ik probeerde nog wel wat verder naar voren te komen in de tweede manche, maar begon foutjes te maken en besloot toen om eieren voor mijn geld te kiezen en de vierde plek vast te houden.”

Kay de Wolf kende ook een indrukwekkend debuut. In de eerste manche werd hij achtste en in de tweede zat er zelfs ene nog beter resultaat in totdat hij van de baan reed en wat materiaal van de tijdwaarneming meenam. Het liep allemaal goed af, maar De Wolf liep wel wat punten mis. Desalniettemin keek hij zeer tevreden terug. “Het voelt geweldig om eindelijk mijn eerste GP in de MX2 te hebben gereden”, vertelde de 16-jarige crosser. “De tweede race was niet geweldig met die crash, maar dat hoort bij het leerproces. Ik lag zesde en crashen was zeker niet het plan, maar ik ben blij met hoe ik vandaag reed.”

Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki Racing Foto: F&H Kawasaki Racing / Shot by Bavo