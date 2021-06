Weer geen WK motorcross in Zweden, Letse MXGP verplaatst

Het Zweedse Uddevalla is een populaire bestemming voor de motorcrossers. Enkele weken geleden werd er een voorseizoenswedstrijd verreden, maar een WK-wedstrijd is naar nu blijkt nog niet mogelijk. De race keert wel weer terug op de kalender in 2022, zo wordt door de organisator gecommuniceerd. De laatste winnaar van de GP van Zweden was Glenn Coldenhoff, in 2019.

De wedstrijd in Letland, tot heden de derde GP van het seizoen, gaat ook niet door op het geplande moment. Deze is wel verschoven naar een nieuwe datum: 8 augustus. Daarmee is het de vierde GP op rij na Nederland, Tsjechië en België.

Ook de GP van Frankrijk, op 10 oktober, is wederom bevestigd. Lacapelle-Marival, de locatie van één van de traditionele wedstrijden, vormt het decor van de twaalfde GP van het jaar. Daarmee heeft het Zuid-Franse plaatsje alsnog een grote wedstrijd binnengesleept, want de Masters-wedstrijd in het voorseizoen ging dit jaar niet door.

De nieuwe kalender van het WK motorcross 2021:

Event Locatie Datum MXGP van Rusland Orlyonok 13 juni 2021 MXGP van Groot-Brittannie Matterley Basin 27 juni 2021 MXGP van Italië Maggiora 4 juli 2021 MXGP van Nederland Oss 18 juli 2021 MXGP van Tsjechië Loket 25 juli 2021 MXGP van Vlaanderen-België Lommel 1 augustus 2021 MXGP van Letland Kegums 8 augustus 2021 MXGP van Finland Iitti-KymiRing 22 augustus 2021 MXGP van Turkije Afyonkarahisar 5 september 2021 MXGP van Sardinië Riola Sardo 19 september 2021 Motocross of Nations Mantova 27 september 2021 MXGP van Duitsland Teutschenthal 3 oktober 2021 MXGP van Frankrijk Lacapelle-Marival 10 oktober 2021 MXGP van Spanje Intu Xanaú - Arroyomolinos 17 oktober 2021 MXGP van Portugal Agueda 24 oktober 2021 MXGP van Trentino Pietramurata 31 oktober 2021 MXGP van Argentinië TBA 14 november 2021 MXGP van Azië Borobudur 28 november 2021 MXGP van Indonesië Bali 5 december 2021