Herlings constant in Kegums: “Er is zeker nog werk aan de winkel”

Herlings reisde met negen punten voorsprong in het WK af naar Letland en was huizenhoog favoriet. Immers is Herlings altijd goed in Letland en verwachtte men bij het uitkomen van de kalender met daarop drie GP’s in Kegums en ook nog eens drie GP’s in Lommel, dat The Bullet het klusje wel ‘even’ zou gaan klaren.

Dat viel even tegen in de eerste twee GP’s, waarin Herlings vierde en derde werd. Na de GP van Letland, de eerste van het drieluik, leverde hij wat punten in op Tim Gajser, maar in de andere twee GP’s werd de Sloveen weer op afstand gezet. Uiteindelijk reist Herlings met 46 punten voorsprong terug naar Nederland.

De zege was zeer welkom voor de KTM-rijder. “Het heeft me drie pogingen gekost”, stelde een bedachtzame Herlings na afloop. Geen moment was hij de dominante kracht die we tijdens zijn carrière vaak zagen. Dat had, zo gaf hij tijdens de raceweekenden eerlijk toe, ook te maken met de naweeën van een kleine hersenschudding. Daardoor liep Herlings wat trainingsachterstand op en dat maakte dat hij niet honderd procent was.

Herlings zag het zelf ook positief in. “Over drie GP’s was ik hier het meest constant”, weet de viervoudig wereldkampioen, die ook vindt dat het beter moet. “Er is zeker werk aan de winkel. Ik rij zeker niet zoals ik moet rijden.”

De komende periode gaat Herlings dan ook aan de slag met zijn vorm. “We moeten wat zaken uit gaan zoeken en beter worden voor de volgende wedstrijd, wanneer dat ook is”, zegt de klassementssleider lachend, aangezien hij ook niet precies weet wanneer de volgende GP op het programma staat. Voorlopig is dat die in Turkije op 6 september, maar er zijn veel geluiden dat die niet zeker is. “Hopelijk is het snel”, zegt de WK-leider.