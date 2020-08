MXGP Kegums: Herlings slaat dubbelslag met GP-zege

De kopstart was nog voor Gajser voor Tony Cairoli en Jorge Prado. De Siciliaanse winnaar van MXGP van Riga pakte de koppositie wel even af, maar moest die binnen de eerste ronde alweer afstaan. Even later kwam de negenvoudig wereldkampioen niet lekker uit bij een sprong, miste wat ritme en zag ook Prado en Herlings voorbij komen. The Bullet maakte vervolgens korte metten met Gajser.

Gajser valt uit

Halverwege GP leek Gajser aan te zetten en aan te dringen bij Herlings. De Honda-rijder ging echter onderuit en zag daardoor Cairoli doorschuiven. Vervolgens begon ook Arminas Jasikonis op te stomen en ook hij ging voorbij aan de Sloveen, waardoor Herlings virtueel de GP-leiding pakte.

Even leek Gajser terug te kunnen komen en moest Herlings vrezen voor de GP-zege. De Honda van de Sloveen stopte er echter mee op het moment dat hij de aanval inzette bij Jasikonis.

Herlings cruiste naar de zege in de tweede manche voor Cairoli en Jasikonis, die door de uitvalbeurt van Gajser tweede werd. Prado werd derde en pakte ook het laatste podiumplekje in de daguitslag, voor Romain Febvre.

Glenn Coldenhoff reed ondanks zijn ribblessure opnieuw een sterke manche en eindigde als zesde. Jeremy Seewer, Gautier Paulin, Mitch Evans en Jeremy van Horebeek maakten de top-tien compleet.

Door zijn zege loopt Herlings 25 punten uit op Gajser na de tweede manche. Daarmee heeft hij nu een marge van 46 punten.

Pos # Coureur Ronden Tijd Verschil 1 84 Jeffrey Herlings 17 35'26.803 2 222 Antonio Cairoli 17 35'34.701 7.898 3 27 Arminas Jasikonis 17 35'38.863 4.162

Van de Moosdijk pakt derde podium in drie wedstrijden

Roan van de Moosdijk reed na een moeilijke start een indrukwekkende tweede manche. De coureur van F&H Kawasaki Racing Team moest zich van buiten de top-tien terugvechten om alsnog aanspraak te mogen maken op het podium, zijn derde op rij. Uiteindelijk reed de Eindhovenaar een hele sterke inhaalrace en eindigde hij uiteindelijk als derde in de manche achter GP-winnaar Jago Geerts en Tom Vialle. Ben Watson, de nummer drie van manche 1, eindigde achter Maxime Renaux als vijfde en verloor zodoende de podiumplek aan de jonge Nederlander.