Analyse: Vijf conclusies na het Letse MXGP-drieluik

Herlings enige titelkandidaat zonder 'schrapresultaat'

Dat Jeffrey Herlings nog niet helemaal de oude is, werd al snel duidelijk. Voorafgaand aan de GP's in Letland werd er zeer geheimzinnig gedaan over de voorbereiding van Herlings, die vanwege een hersenschudding wel wat langer dan één week had gemist, zoals hij claimde. Toen de resultaten in Letland uitbleven, een vierde plaats is immers niet 'des Herlings'', kwam de aap uit de mouw: Herlings miste meer dan twee weken op de motor. Met anderhalve week training en een gebrek aan vertrouwen was Herlings nog niet honderd procent voor het Letse drieluik.

Het is dan ook de vraag hoe er vanuit het kamp Herlings vooruit werd geblikt. Zelf gaf hij na de trainingswedstrijd in Axel aan voor de zege te kunnen vechten, maar benadrukte dat de rode plaat het belangrijkste doel was. Er moet toch een angst hebben bestaan dat The Bullet flinke averij op zou lopen in Kegums en dat was zeker mogelijk geweest. Regerend wereldkampioen en voornaamste uitdager Tim Gajser verkeerde in Letland namelijk in topvorm. En ook rijders als Romain Febvre en Jeremy Seewer lijken een flinke stap te hebben gemaakt. Tot slot waren KTM-rijders Tony Cairoli en Jorge Prado een stuk fitter dan tijdens de opening van het seizoen. Met andere woorden: Herlings had zomaar op achterstand gezet kunnen worden.

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Juan Pablo Acevedo

Wat daar zeker niet bij hielp waren de matige starts. Een kwestie van vertrouwen, zo lijkt het. Maar uiteindelijk zorgden de rust in het hoofd en het vermijden van risico's ervoor dat Herlings zich steeds naar de top-vier vocht en juist een grote stap zette richting de titel. Natuurlijk viel de viervoudig wereldkampioen, net als iedere ander coureur, één of meerdere keren tijdens de GP's. Het grote verschil tussen Herlings en de andere grote titelkandidaten was echter dat dat niet terug te zien was in zijn resultaten.

Hij verloor dan wel de GP-zege tijdens de MXGP van Riga door naar eigen zeggen een 'beginnersfout'. Een valpartij twee ronden voor het einde zorgde ervoor dat hij niet won, maar derde werd in de manche. Het scheelt vijf punten, maar dat is een schijntje in vergelijking met de andere topcoureurs. Motorsport.com maakt de balans op na de afgelopen drie GP's. Daarin is te zien dat na de eerste GP, die Gajser bijna won, het behoorlijk mis ging voor de Sloveen. Zo erg zelfs, dat er zes coureurs waren die beter scoorden.

MXGP Letland MXGP Riga MXGP Kegums Letland Positie WK Naam Race 1 Race 2 Race 1 Race 2 Race 1 Race 2 Totaal 1 Jeffrey Herlings 18 18 20 20 18 25 119 2 Tim Gajser 25 16 0 16 25 0 82 3 Arminas Jasikonis 15 15 13 25 22 20 110 4 Tony Cairoli 14 4 25 18 12 22 95 5 Glenn Coldenhoff 22 25 14 0 14 15 90 6 Jeremy Seewer 16 22 18 22 0 14 92 7 Clement Desalle 9 11 15 15 13 8 71 8 Gautier Paulin 12 10 8 13 15 13 71 9 Jorge Prado 13 14 0 8 20 18 73 10 Romain Febvre 20 20 22 10 16 16 104 11 Jeremy van Horebeek 11 0 16 7 11 11 56 12 Mitch Evans 2 3 0 6 9 12 32 13 Arnaud Tonus 5 0 12 11 4 9 41 14 Michele Cervellin 8 7 7 5 3 7 37 15 Brian Bogers 3 8 11 4 2 0 28 16 Ivo Monticelli 0 0 10 14 10 10 44 17 Jordi Tixier 6 12 9 9 6 4 46 18 Calvin Vlaanderen 10 9 6 12 8 0 45 19 Benoit Paturel 7 13 4 0 0 0 24 20 Henry Jacobi 0 5 0 0 7 6 18 Wat vooral opvalt is dat Herlings maar één manche won, maar nooit lager eindigde dan de vierde plaats. Dit in tegenstelling tot Gajser, die twee keer uitviel. Daardoor liep Herlings 37 punten uit in Letland en lijkt de titelstrijd voorlopig even beslist. Maar de Sloveen was niet de enige die één of meer mindere manches reed. Bij alle andere coureurs in de top-tien, is er minimaal één schrapresultaat te ontdekken. Daarbij moet worden gezegd dat Arminas Jasikonis, met een achtste plaats in de eerste manche van de MXGP van Riga, de schade nog beperkte. Daarnaast belandde iedereen, op Herlings en Jasikonis na dus, minimaal één keer buiten de top-tien. Het verschil tussen Herlings en Gajser is met 46 punten nu bijna een volledige GP. Het duo kwam elkaar op de baan maar één keer écht tegen: afgelopen weekend in de tweede manche. Toen maakte Herlings snel korte metten met de Sloveen, die, voor hij terug kon slaan, ten val kwam. Ging Gajser aan de kant zodat hij de lijnen van Herlings kon afkijken, of kon hij gewoon niet harder? Dat blijft voorlopig nog de vraag. Coldenhoff hoort bij de 'big four' De afgelopen MXGP-seizoenen was bij ingang wel duidelijk wie de grootste kanshebbers op de titel waren. Er waren altijd drie rijders die boven de rest uitstaken: Jeffrey Herlings, Tony Cairoli en Tim Gajser. Nu is motorcross een sport waarin er altijd blessures vallen en dus is het ieder jaar weer de vraag wie zich in die strijd kunnen mengen. Vorig seizoen waren dat, bij langdurige afwezigheid van Cairoli en Herlings, Jeremy Seewer en Glenn Coldenhoff. Coldenhoff is altijd een coureur geweest die onder de radar opereerde. In de schaduw van Herlings en Cairoli in het KTM-fabrieksteam kwam hij in 2017 en 2018 nauwelijks in het spel voor. Eind 2018 leek de kentering te komen: Coldenhoff domineerde in Amerika de Motocross of Nations. Hij won zijn beide manches en velen waren het erover eens dat niemand die dag Coldenhoff kon kloppen, zelfs Herlings niet als die dat had gewild. In 2019 maakte Coldenhoff de overstap naar Standing Construct KTM, dat inmiddels met GasGas-machines rijdt. Het seizoen begon slecht met een horrorcrash, maar langzaam maar zeker vond Coldenhoff zijn draai en later dat jaar versloeg hij mannen als Gajser, Herlings en Cairoli voor GP-zeges. Hij eindigde als derde in de titelstrijd en domineerde, opnieuw, de Motocross of Nations, dit keer voor eigen publiek in Assen. Wie Coldenhoff zijn carrière heeft gevolgd, weet dat de 29-jarige Brabander van de lange adem is en meestal het verschil maakt richting het einde van het seizoen. Het is niet voor niets dat hij, na Jeremy Seewer, de langste serie aaneensluitende GP-deelnames heeft (101). Iedereen weet dat Coldenhoff een top-tien rijder is, maar heeft hij ook de kwaliteiten om voor de WK-winst te gaan? Met zijn GP-zege in de eerste van de drie GP's in Letland maakte Coldenhoff een statement: hij versloeg iedereen op eigen kracht. Het was de eerste wedstrijd na de hervatting. Iedereen had de mogelijkheid om op tijd fit te zijn en wie was uiteindelijk de sterkste? Glenn Coldenhoff! Glenn Coldenhoff, Standing Construct GasGas Factory Racing, wint de tweede manche van de MXGP van Letland. Foto: Juan Pablo Acevedo Na de eerste vijf GP's zijn er overigens maar drie coureurs die een GP wonnen dit seizoen: Herlings (3 keer), Coldenhoff (1 keer) en Cairoli (1 keer). Geen Gajser dus. Het is jammer dat de Nederlander het in de wedstrijden daarna wat rustiger aan moest doen vanwege een ribblessure en daardoor wat plaatsjes verloor in het WK, maar zoals gezegd: Coldenhoff is van de lange adem. Sta dan ook niet vreemd te kijken als de GasGas-rijder dankzij zijn consistentie dit jaar bij de beste vier in de WK-stand eindigt! Strijd op plaats twee en drie ongemeen spannend Achter het duo Herlings en Gajser vormt zich een leger van kanshebbers voor de derde plek in het WK. Coldenhoff deed een gooi naar de derde plaats met de GP zege in de MXGP van Letland, maar zag door zijn blessure constanter rijdende coureurs als Jasikonis en Cairoli voorbij komen. Jasikonis won in Letland zijn eerste manche en pakte zijn eerste podiumplaats. Daarmee lijkt de Husqvarna-rijder, ook gezien de stand in het WK nog de grootste kanshebber voor P3, al moet de oude vos Cairoli, die verrassend de MXGP van Riga won en op gelijke hoogte staat met de lange Litouwer, niet worden uitgesloten. Daarachter volgt dus Coldenhoff, op ruime achterstand. Twaalf punten daarachter staat Jeremy Seewer, die een flinke sprong lijkt te hebben gemaakt. Maar ook rijders als Jorge Prado en Gautier Paulin maken nog kans, als zij fit weten te blijven. Romain Febvre staat weliswaar tiende, maar was na Herlings en Jasikonis de sterkste rijder in Letland. Daarbij verzamelde hij al zijn punten in die drie GP's, na de eerste wedstrijden te hebben gemist met een knieblessure. De Kawasaki-rijder valt dus zeker niet uit te sluiten, al is zijn achterstand fors. Romain Febvre, Monster Energy Kawasaki Racing Team Foto: Kawasaki Racing Team De grote vraag is: vechten Jasikonis en Cairoli met Gajser, die daar vier punten voor staat, om plek twee, of moeten ze vooral achterom kijken? Voorlopig is het eerste nog het geval, maar gezien de gebeurtenissen in Letland en het feit dat er nu gereden gaat worden op hele andere banen, kan het kwartje zomaar de andere kant opvallen. Positie WK Naam Punten 1 Jeffrey Herlings 213 2 Tim Gajser 167 3 Arminas Jasikonis 163 4 Tony Cairoli 163 5 Glenn Coldenhoff 146 6 Jeremy Seewer 134 7 Clement Desalle 131 8 Gautier Paulin 129 9 Jorge Prado 120 10 Romain Febvre 104

Top-tien in zicht voor Vlaanderen, Bogers

Ook de Nederlandse coureurs achter Herlings en Coldenhoff tonen met vlagen hun snelheid, maar missen nog de consistentie om in de top-tien op te duiken. Zowel Calvin Vlaanderen als Brian Bogers toonden hun potentie met sterke kwalificatieresultaten, maar kenden veel pech bij de starts en moesten zich naar voren zien te werken.

Met name Vlaanderen was indrukwekkend. Na een matige seizoensstart, mede veroorzaakt door een knieblessure, met zijn nieuwe Gebben Van Venrooy Yamaha (drie nulscores, waaronder twee uitvalbeurten in Valkenswaard), is hij op de goede weg. In de kwalificatie voor de MXGP van Riga was hij dichtbij de pole en pakte hij de derde tijd. Voor de MXGP van Kegums reed hij de zesde tijd. Startongelukken zorgden er echter voor dat hij meestal van achteraan moest beginnen. Maar ook in die races reed hij zich meestal naar een plek ruim in de punten.

In de derde GP eisten de vele startcrashes en de vermoeidheid die ontstond bij de gevechten hun tol. In de laatste manche noteerde hij zijn eerste uitvalbeurt. Toch zal hij tevreden zijn met zijn progressie: van zijn 47 WK-punten tot nu toe, haalde hij er 45 in de drie Letse GP's.

Wat wel opvalt, is dat het gat tussen de top-tien en de rest vrij groot is. Puur op basis van deze GP's, verzamelde de beste rijder buiten de top-tien 46 punten (Jordi Tixier), ten opzichte van de 71 van Clement Desalle en Gautier Paulin, die de laagste totalen noteerden van de top-tien.

De top-tien lijkt dus een onneembare vesting, maar een incidentele uitschieter van iemand als Vlaanderen, zou allerminst verrassend zijn.

Calvin Vlaanderen, Gebben van Venrooy Yamaha Racing Foto: Niek Fotografie

Merken aan elkaar gewaagd

Met de komst van Febvre naar Kawasaki, lijkt het talent aardig verdeeld over de verschillende merken. Ieder actief merk in de MXGP stond in Letland minimaal één keer op het podium. Natuurlijk gingen de zeges drie keer naar een KTM, één keer naar een rode (Coldenhoff) en twee keer naar een oranje (Cairoli en Herlings). Maar daarnaast eindigden Honda (met Gajser), Husqvarna (met Jasikonis), Kawasaki (met Febvre) en Yamaha (met Seewer) allemaal een keer op het ereschavot.

Die lijn is ook door te trekken naar de titelstrijd, waarin alle zes merken bij de eerste zeven rijders staan. Dat is natuurlijk goed voor het kampioenschap, dat eerder wel eens werd gedomineerd door, bijvoorbeeld, KTM. De enige fabrikant die niet bij de beste tien staat, is ook de fabrikant die geen fabriekssteun levert. Kevin Strijbos is dit jaar de eenzame Suzuki-rijder en kampt met een hernia. Hij was daardoor niet aanwezig in Letland.