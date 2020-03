Lastig debuut Vlaanderen na zware knieblessure

Dit jaar debuteert de MXoN-winnaar van 2019 op de grote motor in de MXGP. Vlaanderen stapte niet alleen over van klasse, maar ook van team. Na afscheid te hebben genomen bij het fabrieksteam van Honda, sloot Vlaanderen zich aan bij Gebben Van Venrooy Yamaha. Een nieuwe motor dus voor Vlaanderen en ook voor het team, dat overstapte van Kawasaki.

“Dat maakt het wel lastig hoor”, verklaarde Vlaanderen in gesprek met Motorsport.com. “Bij HRC wisten ze natuurlijk precies hoe die motor werkte en hoe ze die af moesten stellen. Hier moeten we nog een hoop leren. Ik probeer daar ook mijn steentje aan bij te dragen en ervoor te zorgen dat ik met de motor stappen kan maken.” Zo zal het iedere week een stukje beter moeten gaan, en dat geldt ook voor Vlaanderen zelf.

Hij wil het niet aan de grote klok hangen en al helemaal niet als excuus gebruiken, maar eind november blesseerde Vlaanderen zijn knie dusdanig dat hij uiteindelijk twee maanden geen motor kon rijden. “Het was geen zware crash, maar ik voelde gelijk pijn in mijn knie en ben toen naar de dokter gegaan.” Daar werd de diagnose gesteld dat er weinig aan de hand was, maar na een weekje Zuid-Afrika was de pijn nog niet weg. “Toen bleek dat er wel degelijk meer aan de hand was en ben ik geopereerd.”

Het herstel duurde veel langer dan verwacht en Vlaanderen had er pas drie weken op de motor opzitten, toen hij in Matterley Basin moest starten. “Het was erg lastig”, zei hij over zijn debuut in de MXGP. “Maar eerlijk gezegd had ik ook niet anders verwacht.”

Vlaanderen kende een slechte start in de eerste manche en kreeg vervolgens na drie ronden last van een opgepompte arm, wat te verwachten viel gezien zijn ervaring op de 450-motor en korte winter. “Het was meer rijden dan racen”, legde hij uit.

'Alsof je de oorlog ingaat'

In de tweede manche startte Vlaanderen beter, maar kreeg hij te maken met de harde wereld in de topklasse. “In de MXGP moet je in de openingsronde agressief en alert zijn, het is alsof je de oorlog ingaat. Je moet echt voor je plekje vechten en dat deed ik nog niet voldoende. Ik verloor zes of zeven plaatsen in die eerste rondes, na als dertiende te zijn gestart.” Vervolgens was de race van Vlaanderen over toen hij werd aangetikt door een andere rijder en viel.

Met slechts twee puntjes moest Vlaanderen genoegen nemen, maar vanaf hier gaat het alleen maar beter worden, verwacht de Gebben Van Venrooy Yamaha-rijder. “Het was wel even slikken om zover achteraan te rijden. Dat was natuurlijk niet waar ik op had gehoopt”, zei Vlaanderen eerlijk. “Maar ik heb er wel lol in gehad dit weekend, dus dat is positief. Gezien wat er allemaal is gebeurd, ga ik het seizoen gewoon rustig opbouwen. Nu heb ik één wedstrijd in de punten gereden, hopelijk lukt dat in Valkenswaard twee keer. Hopelijk kunnen we dan aan het einde van het seizoen richting de top-tien en misschien zelfs aan de top-vijf denken.”