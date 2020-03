Herlings wint Britse GP, Gajser pakt tweede manche

Na een bijzonder sterke start liep Tim Gajser vrijwel direct uit naar een grote voorsprong. Herlings zat rondenlang vast achter KTM-collega Tony Cairoli. Met negentien minuten te gaan ging The Bullet voorbij aan Cairoli en kon hij op jacht naar Gajser. De Sloveen had echter al een voorsprong opgebouwd van meer veertien seconden.

Herlings leek zijn nieuwe tactiek in zijn achterhoofd te houden en te consolideren. Gezien het mindere resultaat van Gajser in de eerste manche was er geen overwinning nodig om de GP-zege te pakken. Er waren wel een aantal foutjes te zien bij Herlings, die Cairoli nooit echt dichtbij zag komen op de technische baan in Winchester.

Ook Glenn Coldenhoff had zijn handen vol na een matige start en streed achterin de top-tien om een betere positie. In de slotfase van de race kon de Bestenaar nog iets versnellen en haalde hij Jeremy Seewer op spectaculaire wijze in. Tijdens één van de sprongen raakten beide rijders elkaar zelfs even.

Ook Mitchell Evans kreeg bezoek van Coldenhoff, die duidelijk op oorlogspad was. Coldenhoff rekende snel af met de Australiër en ging vervolgens op jacht ging naar de vijfde plaats van Clement Desalle. Die kon hij echter voor de finish niet meer pakken.

Gajser won dus voor Herlings en Cairoli. Gautier Paulin kende op de vierde plaats een vrij eenzame wedstrijd. Evans, Jeremy Seewer, Henry Jacobi en Benoit Paturel completeerden de top-tien. Brian Bogers werd knap dertiende.

De GP-zege gaat naar Herlings die samen met Gajser en Cairoli naar het podium mag. Coldenhoff werd tijdens zijn debuut op de fabrieks-GasGas achtste.

Geerts wint MX2

In de MX2 kon Roan van de Moosdijk niet meedoen om de zege. Opnieuw was er een matige start en kon hij maar mondjesmaat weer naar voren rijden. De strijd om de GP-zege was een spannende, met een sterke René Hofer, die tijdens zijn debuut onderweg leek naar de eindzege nadat Jago Geerts onderuit ging. Uiteindelijk kon de Vlaming zich terugvechten naar de vierde plek, wat ruim voldoende was voor de dagzege. Tom Vialle pakte uiteindelijk de manchezege ten koste van teamgenoot Hofer. Van de Moosdijk houdt een achtste plaats over aan het weekend in Winchester.