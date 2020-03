Herlings domineert eerste manche MXGP-seizoen

De kopstart was voor Wilvo Yamaha-rijder Jeremy Seewer, maar Herlings zat daar niet ver achter. Tim Gajser lag na de start derde, maar ging na de tweede bocht tegen de grond met één van de andere rijders. Daardoor ging zijn teamgenoot Mitch Evans naar de derde plaats. Niet veel later ging de Honda-rijder naar de tweede plaats.

Waar Evans aanvankelijk Herlings het leven behoorlijk zuur leek te gaan maken, plaatste The Bullet al snel een versnelling die de Australiër te machtig was. Evans raakte halverwege de wedstrijd bovendien zijn tweede plek weer kwijt aan Seewer.

Coldenhoff startte iets minder sterk dan Herlings maar vocht zich al snel voorbij Jorge Prado en naar de zesde plaats. Nadat Clement Desalle tegen de grond ging, bevond de Bestenaar zich zelfs binnen de top-vijf, achter het leidende trio en Cairoli. Ook de Italiaan leek te pakken voor Coldenhoff, maar maakte zich aardig breed. Daardoor kwam Desalle weer terug en moest Coldenhoff weer een plekje inleveren.

Desalle viel enkele ronden voor het einde nog een keer, maar Coldenhoff kwam vast te zitten achter de Belg en kon daardoor niet profiteren.

Vooraan behield Herlings een veilige marge op Seewer, die sterk tweede werd. Evans wist het groepje Cairoli, Desalle en Coldenhoff achter zich te houden. Tim Gajser leek naar P7 te gaan, maar viel vlak voor de finish en zag zo Gautier Paulin nog voorbij gaan. Jorge Prado pakte P8. Henry Jacobi maakte de top-tien compleet.

Calvin Vlaanderen en Brian Bogers kwamen elkaar een paar keer tegen op de baan en eindigden respectievelijk op de twintigste en achttiende plaats.

Geerts wint MX2, P9 voor Van de Moosdijk

In de MX2 leek de zege lange tijd naar Tom Vialle te gaan. De Franse KTM-coureur checkte vroeg uit nadat de rest van het veld vast kwam te zitten achter Mathys Boisrame. Vialle ging echter in de fout met een paar minuten te gaan in de race. De KTM kwam tot stilstand en de aanstormende Jago Geerts kon profiteren.

Jago Geerts, Kemea Yamaha Factory Racing Foto: Niek Fotografie

Roan van de Moosdijk maakte een slechte start en kon daarna maar moeilijk naar voren komen op de Britse baan, waar inhalen een hele opgave bleek. De Eindhovenaar moest genoegen nemen met de negende plek.

Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki Racing Team Foto: Niek Fotografie