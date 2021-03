Nadat hij vorige week op het circuit van Barber voor het eerst kennis mocht maken met de IndyCar, kwam Grosjean maandag wederom in actie tijdens een testsessie op het circuit van Laguna Seca. In Californië deelde hij de baan met zeven andere coureurs, waaronder Rinus van Kalmthout. Arrow McLaren SP-rijder Patricio O’Ward was uiteindelijk de snelste rijder van de dag, maar met een derde tijd gaf Grosjean op +0.278s achterstand niet veel terrein toe.

“Pato was de snelste, daarachter was mijn teamgenoot Ed Jones me net een paar honderdsten van een seconde te snel af. Er zit echter nog mee snelheid in,” vertelde Grosjean na afloop tegen Motorsport.com. “Het is maar testen en er kwamen maar zeven andere auto’s in actie hier. Het is dus fijn dat we er goed bij zitten, maar ik zoek er niet te veel achter.”

Grosjean krijgt smaak te pakken

Met een totaal van 109 ronden was Grosjean maandag de meest productieve rijder van de dag op Laguna Seca. De Fransman verbruikte vijf setjes banden, leerde hoe hij brandstof moest sparen en oefende een flink aantal pitstops. Ook werd er opnieuw flink gespeeld met de afstelling zodat Grosjean de eigenschappen van een IndyCar-bolide beter onder de knie kan krijgen.

“We hebben zeker weer een hoop geleerd, dat is het belangrijkste. Ik word steeds beter en we hebben wat vooruitgang geboekt. Ik begin de auto steeds beter te begrijpen. Om eerlijk te zijn is de manier waarop je de auto bestuurt heel anders dan de Formule 1. Ik krijg de snelheid echter te pakken en krijg meer vertrouwen, ik voel me meer op mijn gemak. We hebben flink wat veranderingen doorgevoerd aan de afstelling en ik voelde het verschil, dus we komen er wel. Ik begin steeds beter te begrijpen wat de auto nodig heeft om snel te gaan en hoe ik hem moet besturen.”

Linkerhand heeft het zwaar op Laguna Seca

Voor Grosjean was de test zijn eerste kennismaking met het circuit van Laguna Seca, nadat hij er eerder alleen virtueel zijn rondjes had gereden: “Laguna Seca met een IndyCar is echt geweldig. Het is een van die circuits waar ik altijd al eens wilde rijden, dus het was hoe dan ook een goede dag geworden.” Op de technische baan kon Grosjean echter niet zijn linkerhand sparen, wat hij een week geleden op Barber wel nog kon door bijvoorbeeld de kerbstones te ontwijken: “Als je door de Corkscrew gaat zorgt de hoeveelheid kerbs die je daar neemt ervoor dat het toch wel alle kanten op schudt. De hand is… niet fraai. Ik had nog een blaar over van Barber en die is eraan gegaan vandaag. Ik heb er meer pleisters op moeten plakken. Wanneer ik mijn handschoen uittrek is het dan ook niet geweldig, maar we hebben nog anderhalve maand tot de eerste race en elke dag is een goede stap. Het verzwakte deel wordt steeds sterker, dus het zal wel in orde komen.”