Fittipaldi maakte in 2018 zijn debuut in de IndyCar Series, maar zijn programma bleef aanvankelijk maar beperkt tot één race nadat hij bij een crash met een LMP1-bolide op Spa-Francorchamps zijn beide benen had gebroken. Eenmaal hersteld van zijn verwondingen keerde Fittipaldi terug voor de laatste vijf IndyCar-races, maar in 2019 koos hij voor een andere richting: de in Miami geboren Braziliaan werd reserverijder bij Haas en combineerde die rol met een debuutseizoen in de DTM en een avontuur in het Aziatisch Formule 3-kampioenschap.

Afgelopen jaar was Fittipaldi opnieuw reserverijder bij Haas, wat aan het einde van het jaar zelfs leidde tot zijn Grand Prix-debuut. In de laatste twee races mocht hij invallen voor Romain Grosjean na diens zware crash in de Grand Prix van Bahrein.

Dit jaar zal de 24-jarige Fittipaldi opnieuw een aantal keren het stuur overnemen van Grosjean. De Braziliaan neemt namelijk de ovalraces voor zijn rekening die Grosjean in zijn debuutseizoen overslaat. De Fransman beperkt zich dit jaar tot de dertien races op de permanente circuits en de stratencircuits. Fittipaldi neemt de overige vier races op de ovals voor zijn rekening, waaronder de befaamde Indianapolis 500 eind mei.

Indy 500-droom wordt werkelijkheid

“Ik ben erg blij dat ik dit jaar met de #51 auto van Dale Coyne Racing mag gaan racen op de ovals”, vertelt Fittipaldi. “Als kind was het al een droom van mij om deel te nemen aan de Indy 500. Alle auto’s van Dale waren daar de afgelopen jaren snel en we werken eraan om dat dit jaar weer het geval te laten zijn. Ik ben ook blij dat ik de auto zal delen met Romain. Hij is een goede vriend van mij. In onze tijd bij Haas zijn we goede vrienden geworden en het is geweldig dat we nu weer teamgenoten zullen worden.”

“Heel toevallig was 51 ook het startnummer waarmee ik vorig jaar racete in de Formule 1, dus dat is een leuke bijkomstigheid.”

In de voetsporen van opa Emerson en oom Christian

Fittipaldi heeft grote schoenen te vullen op de Indianapolis Motor Speedway. Zijn grootvader Emerson wist de Indy 500 namelijk twee keer te winnen in 1989 en 1993. De laatste keer dat er een Fittipaldi deelnam aan de Amerikaanse klassieker was in 1995. Christian Fittipaldi – de oom van Pietro – werd dat jaar tweede

Teambaas Dale Coyne zegt uit te kijken naar de nieuwe samenwerking met Pietro: “We hebben in 2018 met plezier samengewerkt met Pietro. Het was erg jammer dat zijn seizoen toen korter was dan gepland. Het is dan ook fijn dat we hem nu weer een kans kunnen bieden in de IndyCar en zijn droom kunnen laten uitkomen door hem deel te laten nemen aan de Indy 500”, vertelt de teameigenaar. “We kijken uit naar het feit dat hij de #51 zal delen met zijn oude Haas-teamgenoot Romain Grosjean. Het geeft ons een sterke line-up voor het volledige seizoen.”

De tweede bolide van Dale Coyne Racing wordt dit jaar bestuurd door Ed Jones, die wel alle races voor zijn rekening zal nemen.