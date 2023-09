Malukas aangekondigd als McLaren Arrow-coureur in 2024

De 21-jarige coureur uit Chicago heeft de laatste twee jaar gespendeerd bij Dale Coyne Racing, waar hij tot dusver twee podiums scoorde. De Amerikaans-Litouwse coureur complementeert met deze overstap het rijdersteam van Arrow McLaren. Hij zal met de nummer zes auto naast Pato O’Ward en Alexander Rossi gaan rijden.

“Ik kan niet wachten om volgend jaar in de papayakleuren te racen”, vertelt Malukas. “Arrow McLaren vormt al het hele seizoen een bedreiging voor de top, en ik ben erg blij om me bij dit team toe te voegen zodat ik kan zien wat de Chevrolets in petto hebben. Pato en Alexander weten allebei hoe het is om te winnen, dus het zal erg leuk worden om naast ze te racen en veel van ze te leren.”

Malukas is de eerste aanwinst onder het bewind van sportief directeur Gavin Ward, die de rol in december 2022 op zich nam. “We zijn diep onder de indruk van hoe snel David op niveau is gekomen in de NTT IndyCar Series”, vertelt Ward. “Op 21-jarige leeftijd is hij al één van de sterkste ovalcoureurs van het veld en ook op de gewone circuits laat hij een stabiele groei zien. Zijn snelheid in combinatie met een uitstekende houding en werkethiek maakt het dat wij erg enthousiast zijn dat hij het team komt versterken.”

De meervoudig kartkampioen belandde in het Noord-Amerikaanse formulewagenracerij via de Indy NXT, waar hij in 2021 tweede eindigde met een recordaantal van zestien podiums. McLaren CEO Zak Brown verwelkomt Malukas bij zijn team. “David is een opkomend talent in de NTT IndyCar Series en kijkend naar zijn prestaties in zijn eerste twee seizoenen, ben ik ervan overtuigd dat we een hoop meer talent uit hem kunnen halen met de middelen die we bij Arrow McLaren hebben. Naast zijn kwaliteiten op het circuit heeft hij een geweldige persoonlijkheid”, aldus Brown.