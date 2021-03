Grosjean maakt indruk tijdens IndyCar-test, O'Ward aan kop

Vier teams met in totaal acht auto’s hadden maandag de moeite genomen om naar de test in Laguna Seca te komen. O’Ward was van dat achttal de snelste. Hij klokte een 1.11.293 op het Californische circuit. Hij was daarmee twee tienden van een seconde sneller dan Ed Jones, die na een seizoen afwezigheid terugkeert in de IndyCar. Hij was op zijn beurt nipt sneller dan Romain Grosjean, die maandag indruk maakte. In zijn tweede IndyCar-test werd de Fransman derde op een paar honderdsten van Jones

Felix Rosenqvist bracht zijn Arrow McLaren SP-bolide naar de vierde plaats, Meyer Shank Racing-rijder Jack Harvey eindigde op vier tienden van O’Ward als vijfde. De zesde plaats was maandag voor Rinus van Kalmthout, de enige aanwezige coureur van Ed Carpenter Racing. De Hoofddorper was een halve seconde trager dan O’Ward. Eerder op de dag had VeeKay de snelheid aardig te pakken, maar hij ging uiteindelijk niet meer voor een snelle tijd.

IndyCar-veteranen Juan Pablo Montoya en Helio Castroneves kwamen ook in actie tijdens de test. Voor Montoya was het zijn eerste IndyCar-optreden op een normaal circuit sinds het voorjaar van 2017. Hij eindigde op iets minder dan een seconde op de zevende plaats. Montoya komt later dit jaar in actie tijdens de Indy 500, maar maakt waarschijnlijk ook zijn opwachting tijdens de Indy Grand Prix.

Helio Castroneves, die dit jaar zes races voor Meyer Shank Racing doet, eindigde op anderhalve seconde.

Uitslag IndyCar-test Laguna Seca - maandag

Pos. # Coureur Team Motor Tijd Verschil Ronden 1 5 Pato O’Ward Arrow McLaren SP Chevrolet 71.293 83 2 18 Ed Jones Dale Coyne Racing With Vasser-Sullivan Honda 71.529 -0.236 104 3 51 Romain Grosjean Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing Honda 71.571 -0.278 109 4 7 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevrolet 71.600 -0.307 92 5 60 Jack Harvey Meyer-Shank Racing Honda 71.688 -0.395 81 6 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 71.797 -0.504 104 7 86 Juan Montoya Arrow McLaren SP Chevrolet 72.219 -0.926 75 8 06 Helio Castroneves Meyer-Shank Racing Honda 72.812 -1.519 91