Ed Jones keert bij Dale Coyne Racing terug in IndyCar

Jones neemt de plek over van Santino Ferrucci, die zijn geluk gaat najagen in NASCAR. Het wordt voor Jones zijn derde seizoen in IndyCar. “Het is ontzettend fijn om bij Coyne Vasser Sullivan aan de slag te gaan in 2021”, aldus de Brit. “Ik ben mijn IndyCar-carrière begonnen bij Dale en de combinatie met Vasser Sullivan heeft zich de afgelopen drie seizoenen wel bewezen. Ik ben blij dat ik de kans krijg om in de #18 te racen, dit is voor mij de perfecte kans.” Teambaas Coyne is blij dat Jones terugkeert: “Het is goed om te zien dat hij terugkeert bij dit team, het was heel jammer dat hij de eerste keer vertrok maar we hebben altijd goed contact gehouden. Zijn debuutseizoen in 2017 was indrukwekkend en met DCVS kan hij doorgaan waar hij toen gestopt was.”

Jones werd in 2016 kampioen in Indy Lights en debuteerde een jaar later op het hoogste niveau. Hij beleefde op zich een heel aardig seizoen met een derde plek in de Indy 500 en de rookietitel, maar toch koos Chip Ganassi Racing om hem te vervangen. Een jaar later reed hij bij Ed Carpenter Racing, dat was geen onverdeeld succes met slechts een top-tien finish in 2019. Voor 2020 werd Jones – net als teamgenoot Spencer Pigot - bij ECR vervangen, dat team koos voor Rinus van Kalmthout en Conor Daly. Vorig jaar zou hij in de DTM racen, maar dat ging uiteindelijk niet door. Dat had alles te maken met het coronavirus waardoor hij vastzat in Dubai. Hij werd vervangen door Harrison Newey.

Dale Coyne Racing moet nog bekendmaken wie het tweede zitje van het team gaat bezetten. Naast het vertrek van Ferrucci heeft ook Alex Palou de overstap gemaakt. Hij rijdt komend seizoen voor Ganassi.