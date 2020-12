Montoya herenigd met McLaren voor deelname aan Indy 500 in 2021

Montoya is als tweevoudig winnaar alles behalve onbekend met de Indy 500. In 2000 en 2015 was de Colombiaan namens respectievelijk Chip Ganassi Racing en Team Penske de sterkste in de ‘Greatest Spectacle in Racing’. Zijn laatste deelname aan de Indy 500 dateert echter alweer van 2017, maar in 2021 keert de 45-jarige coureur terug op de Indianapolis Motor Speedway. Montoya wordt daarvoor herenigd met McLaren, dat een derde auto voor hem inzet. Vaste rijders Felix Rosenqvist en Patricio O’Ward zijn daar zijn teamgenoten.

“Ik heb heel veel zin om mij bij Arrow McLaren SP te voegen voor de Indy 500”, zei Montoya. De Colombiaan kwam in 2005 en 2006 voor McLaren uit in de Formule 1. In het eerste seizoen leverde de samenwerking drie overwinningen en de vierde plek in het kampioenschap op. Het daaropvolgende jaar kwam de samenwerking al halverwege het seizoen ten einde, nadat Montoya bekend had gemaakt dat hij met ingang van 2007 zou deelnemen aan de NASCAR. “Ik heb geweldige momenten gehad met McLaren in de Formule 1 en ik kijk ernaar uit om nog meer mooie herinneringen te maken tijdens de Indy 500 van volgend jaar.”

Ook McLaren Racing CEO Zak Brown kijkt uit naar de komst van de ervaren Montoya. “Hij is een zeer competitieve en veelzijdige coureur met enorm veel ervaring op het hoogste niveau van de autosport. Ook heeft hij een enorme schare fans. Het is geweldig voor het team en de IndyCar-fans dat hij volgend jaar de Indy 500 voor ons rijdt.” Mede-eigenaar Sam Schmidt sluit zich daarbij aan. “Zijn ervaring zal het hele team naar een hoger plan tillen. Het is indrukwekkend als je je bedenkt dat hij slechts vijf keer aan de start stond van de Indy 500 en toch twee keer heeft gewonnen.”