Grosjean onderneemt juridische stappen tegen Andretti Global

"Ik heb genoten van de samenwerking met het IndyCar-team van Andretti Autosport en ben trots op de successen die we de afgelopen twee seizoenen met elkaar hebben gedeeld", zegt Romain Grosjean op zijn social media-kanalen. "Ik ben dankbaar voor de vriendschappen die zijn ontstaan op het hoogste niveau van de Amerikaanse autosport. Ik had verwacht de komende jaren te blijven racen met de fijne mensen van Andretti Autosport, maar ben teleurgesteld dat dit niet gaat gebeuren en wens de teamleden van Andretti het allerbeste. Ik ga naar andere opties kijken om mijn loopbaan in IndyCar voort te zetten. Ik ben een arbitrageprocedure begonnen in Indiana tegen Andretti Autosport om voor mijn rechten op te komen. Ik word vertegenwoordigd door John Maley en Mark Owens van Barnes & Thornburg, LLP."

Grosjean, die 179 Formule 1 Grands Prix reed, begon in 2021 in het IndyCar-kampioenschap bij Dale Coyne Racing. Hij verkaste een jaar later naar het topteam. In de afgelopen 34 wedstrijden met Andretti eindigde Grosjean drie keer tweede, vijf keer in de top-vijf en pakte hij twee pole-positions. Hij eindigde in zowel 2022 als 2023 als dertiende in het kampioenschap.

Zijn wisselende resultaten zorgden echter voor onzekerheid met betrekking tot zijn toekomst bij Andretti. Begin vorige maand bevestigde de Fransman zijn vertrek. Grosjean gaf toen al toe gesprekken te hebben gevoerd met andere teams. Motorsport.com kon bevestigen dat hij onder meer om tafel zat met Dale Coyne. Andretti Global heeft momenteel drie coureurs bevestigd voor het IndyCar-seizoen 2024. Marcus Ericsson, voormalig F1-coureur en winnaar van de Indy 500 in 2022, komt over van Chip Ganassi Racing. Hij komt volgend jaar samen met Colton Herta en Kyle Kirkwood in actie voor Andretti.