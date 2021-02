De blaren op zijn handen verraadden dinsdag dat Grosjean minder dan drie maanden geleden nog aan de dood is ontsnapt, maar met een brede glimlach klom de Fransman in Alabama achter het stuur van de IndyCar-bolide van Dale Coyne Racing. Met het relatief kleine team begint Grosjean dit jaar aan een nieuw avontuur in Amerika, waar hij voor het eerst gaat deelnemen aan de IndyCar Series. Zijn eerste kennismaking met de raceklasse vond plaats op het circuit van Barber, het technische en uitdagende circuit waar het IndyCar-seizoen op 18 april ook wordt afgetrapt. Samen met elf andere coureurs – waaronder Rinus van Kalmthout – maakte Grosjean er de nodige testkilometers.

Voor Grosjean waren het weer de eerste meters in een raceauto sinds die ene zondag in Bahrein, maar de 34-jarige coureur had geen enkele moeite met het omzetten van de knop: “Toen ik de pits uitreed voelde ik me meteen weer thuis,” vertelde Grosjean na afloop van de testdag onder andere aan Motorsport.com. De Fransman sprak van een warm welkom in het IndyCar-paddock. "Het is absoluut heel anders dan wat ik gewend ben, maar het is geweldig. Marcus Ericsson had gelijk. Ik had een goed gesprek met Sebastien Bourdais, Takuma Sato kwam nog even langs en toen SImon Pagenaud voorbij kwam in de pits zwaaiden we even naar elkaar. Ook de band met mijn teamgenoot Ed Jones is meteen goed. Ik vertelde hem dat ik vroeger een klootzak was als teamgenoot. Nu ben ik bijna 35 en ben ik liever wat aardiger", grapte de Fransman.

Bijzondere helm

Grosjean reed zijn eerste IndyCar-test met een helm die ontworpen is door zijn eigen kinderen. Eigenlijk was het ontwerp bestemd voor Grosjeans laatste Formule 1-race in Abu Dhabi, maar het liep allemaal even anders. De Fransman was dan ook blij dat de helm dinsdag alsnog gebruikt kon worden. “Eigenlijk vinden ze het echt heel leuk”, antwoordt Grosjean wanneer hij wordt gevraagd hoe ze bij hem thuis denken over het feit dat hun echtgenoot en vader weer achter het stuur stapt nadat hij is ontsnapt aan de dood: “Ik heb veel met mijn kinderen gepraat en ik deel van alles met ze. Het feit dat ik nu achttien dagen van huis ben vinden ze eigenlijk nog het moeilijkste, maar we videobellen, ik stuur ze foto’s en ik heb ze de auto laten zien zodat ze het toch nog een beetje kunnen volgen. Ze weten dat papa datgene doet wat hij leuk vindt en dat is het belangrijkste voor hen.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Helemaal de oude is Grosjean nog niet na zijn crash: vooral op zijn linkerhand heeft de coureur nog brandwonden: “Het is niet ideaal. Op mijn linkerhand zit nog een grote blaar en het uittrekken van de handschoenen is niet echt prettig, dus zeker links hou ik mijn handschoen wat vaker aan. Vanochtend in mijn laatste run had ik ook een flink moment van overstuur en dat was niet heel prettig, maar dat had ik wel verwacht. Mijn handen zijn nog niet helemaal hersteld en het is nog wat gevoelig, maar verder heb ik er geen last van. Tijdens het rijden doet het geen pijn.”

Spierpijn

Met zijn handen ging het dus wel prima, maar voor andere delen van het lichaam was het een heel ander verhaal: “Deze auto heeft geen stuurbekrachtiging en dat is wel even wennen. Na mijn eerste run voelde ik mijn biceps al en dacht ik ‘Oké, now we’re talking!'. In de Formule 1 haal je de snelheid vooral uit de aerodynamica, maar hier draait het allemaal om mechanische grip. Ik snap dus wel waarom de races hier zo goed zijn. Je hebt echt een goed gevoel met de auto. Je kunt hier iets meer gebruikmaken van je rijstijl door bijvoorbeeld wat te spelen met je remmen en het insturen. Je kunt meerdere lijnen rijden in een bocht, waar je in de Formule 1 vaak gevonden bent aan één ideale lijn. Het is dus wel even een kwestie van aanpassen, dit rijdt heel anders dan de Formule 1. Daar moet ik nog aan werken.”

Voor Grosjean was het dinsdag dan vooral ook een kwestie van wennen, spelen met de afstelling en dingen uitproberen. Daar hoorde ook een onschuldig uitstapje in de eerste bocht bij, wat meteen een wijze les bleek: “Ik dook iets de snel de bocht in waarna de auto uit balans raakte. Ik gaf wat gas bij omdat je daarmee in de Formule 1 de auto kunt stabiliseren, maar hier werkt het precies andersom en verlies je juist de controle. Het was een wijze les.”

VeeKay de snelste, Grosjean binnen een seconde

Uiteindelijk legde Grosjean dinsdag 83 rondjes af. Aan het einde van de dag zat hij binnen een seconde van Rinus van Kalmthout, die met zijn gloednieuwe helm de snelste rijder van de dag was en in totaal 105 rondjes aflegde. De Nederlander was +0.115 seconde sneller dan Sebastien Bourdais. De volgende IndyCar-test vindt volgende week plaats op het circuit van Laguna Seca. Op 18 april is het hele IndyCar-veld terug in Alabama voor de eerste race van het nieuwe seizoen.