Coyne geeft jong talent IndyCar-kans in 2023 na vertrek Sato

Afgelopen jaar maakte Dale Coyne Racing gebruik van de diensten van tweevoudig Indy 500-winnaar Takuma Sato en debutant David Malukas. Van laatstgenoemde was al duidelijk dat hij ook in 2023 onderdeel blijft van het team, maar tot afgelopen dinsdag was nog niet bekend wat Sato zou gaan doen. Inmiddels heeft Sato - ondanks een clausule in zijn contract dat hij in 2023 alleen IndyCar zou kunnen rijden voor Coyne - echter duidelijkheid, want hij verkast naar Chip Ganassi Racing. Bij het topteam neemt hij de ovals voor zijn rekening in de auto met startnummer 11, terwijl Marcus Armstrong op alle road courses en stratencircuits instapt.

Coyne moest zodoende op zoek naar een nieuwe rijder voor aan de zijde van Malukas. Die zoektocht heeft niet lang geduurd, want woensdagmiddag heeft het team bekendgemaakt dat Sting Ray Robb dit jaar namens het team debuteert in IndyCar. De 21-jarige Amerikaan reed de afgelopen twee jaar in de Indy Lights - de klasse die vanaf dit jaar als Indy NXT door het leven gaat - en werd in 2022 tweede in de titelstrijd. In 2020 werd Robb al kampioen in de Indy Pro 2000, die tegenwoordig de naam USF Pro 2000 draagt. Op 4 januari testte hij al voor Coyne in Sebring en liet daarbij een dermate goede indruk achter dat het team hem graag wilde vastleggen. Nu alle plooien zijn gladgestreken, staat vast dat Robb dit jaar plaatsneemt in de bolide met startnummer 51.

Met zijn aanstaande debuut in IndyCar ziet Robb naar eigen zeggen een droom in vervulling gaan. "Het is een eer om aan de slag te gaan met Dale Coyne, Rick Ware en de hele organisatie. Ik kijk ernaar uit en ben heel dankbaar dat ik in 2023 op de IndyCar-grid sta", zegt de coureur uit Idaho. "We hebben begin januari een geweldige eerste test gehad. Ik was onder de indruk van de efficiëntie van het team en hoe goed we op de eerste dag al samenwerkten. Dale Coyne Racing heeft een historisch vooraanstaand programma en heeft met vele coureurs successen geboekt, het meest recent met jonge, talentvolle coureurs. Ik kijk ernaar uit om die trend voort te zetten en ik verwacht sterke resultaten gedurende mijn debuutseizoen."

Robb gaat zijn racedebuut in IndyCar maken tijdens de seizoensopening in St. Petersburg, die op 5 maart wordt verreden.