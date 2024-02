Grosjean tempert verwachtingen na IndyCar-transfer

Voor Romain Grosjean wacht komend seizoen een nieuw hoofdstuk in zijn IndyCar-carrière. De Fransman moest na de komst van Marcus Ericsson bij Andretti Global het veld ruimen en op zoek naar nieuw onderdak. Grosjean was niet blij met zijn ontslag en dreigde even met juridische stappen, maar nu het nieuwe seizoen voor de deur staat is de rijder gefocust op het rijden voor zijn nieuwe werkgever Juncos Hollinger Racing.

Juncos is een relatief nieuw team op de IndyCar-grid. Sinds 2022 doet het van origine Argentijnse team fulltime mee aan de Amerikaanse raceserie en langzaam maar zeker komen zij verder naar voren. Podiumplaatsen heeft de renstal nog niet behaald, maar wel zijn ze regelmatiger in de top-tien te vinden. De beste prestatie is een vijfde plaats. Callum Illot slaagde daar vorig seizoen zowel tijdens de seizoensopener in St. Petersburg als tijdens de afsluiter in Laguna Seca in. Opmerkelijk genoeg is het nota bene Illot die vervangen wordt door Grosjean.

Met dit gegeven in het achterhoofd weet Grosjean dat er kansen liggen, al wil hij niet te hard van stapel lopen. "Ik denk dat het te vroeg is om over overwinningen te praten", begint de 37-jarige rijder. "We gaan natuurlijk alles doen wat we kunnen, maar we moeten wel realistisch blijven. We zijn met een opmars bezig. Het team doet het de laatste jaren heel goed, maar het is nog maar drie jaar oud. Er is dus nog heel wat werk te verzetten, maar iedereen is enorm gemotiveerd en weet wat we wel en niet kunnen bereiken."

Na Andretti en Dale Coyne Racing is Juncos alweer de derde werkgever van Grosjean sinds hij in 2021 de overstap naar IndyCar maakte. Door alle wisselingen is de continuïteit ver te zoeken, iets wat hij zelf ook opmerkt. "Natuurlijk is dat een uitdaging, maar dit is een positief iets", vertelt de Franse coureur na zijn eerste kennismakingen met Juncos. "Er zijn altijd dingen die we moeten aanpassen, maar - zoals ik altijd al zeg - ik sta daar open voor."

Over doelstellingen wil de voormalig Formule 1-coureur nog niet hardop spreken: "Ik ben benieuwd wat we kunnen bereiken. Ik ben realistisch over waar we staan en wat we moeten doen, maar dit is IndyCar. Op de baan is van alles mogelijk. We moeten wanneer de kans zich aanbiedt klaarstaan."