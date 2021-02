Nieuwe dempers en goed gevoel: VeeKay tevreden na IndyCar-test Sebring

Een dag na de 24 uur van Daytona, waarin VeeKay geen meter heeft kunnen rijden, gaf hij alweer acte de présence op een ander circuit in Florida: de Sebring International Raceway. VeeKay keerde op het 'old school baantje' terug naar zijn natuurlijke habitat, al was het na twee weken Daytona wel even schakelen tussen een LMP2-bolide en het brute IndyCar-geweld. “De eerste rondjes waren best wennen. Ik reed ook met de hardste wind die ik ooit op Sebring heb gevoeld”, stelt de naar Indianapolis verhuisde Hoofddorper. “Maar verder ging het goed. Ik denk dat we een mooi begin aan onze voorbereiding op het nieuwe seizoen hebben gemaakt.” Het circuit werd afgelopen maandag trouwens gedeeld met Andretti, Arrow McLaren SP, Penske en Rahal Letterman Lanigan Racing.

Geen toptijd door 'flat-spot tot op het canvas'

De manschappen van Ed Carpenter Racing hadden op voorhand een duidelijk programma uitgestippeld voor de man met startnummer 21. “Afgelopen maandag hebben we de focus grotendeels op ons nieuwe demperprogramma gelegd. Daar heeft het team tijdens het off-season keihard aan gewerkt”, vervolgt hij in gesprek met Motorsport.com Nederland. De nieuwe dempers, een belangrijk ontwikkelingsonderdeel in IndyCar, lijken naar behoren te werken en ook de getoonde snelheid stemt VeeKay tevreden. "Als ik kijk naar de pace die we hadden, dan zag het er best goed uit. Mijn gevoel is positief. We hebben verbeteringen doorgevoerd en zijn ook met onze pitstops aan de slag gegaan. Ik denk dat we stappen hebben gezet en tijdens het seizoen wel een paar keer de snelste pitstop kunnen neerzetten."

In de uiteindelijke tijdenlijst was het even zoeken naar de naam VeeKay. De Nederlander bezette P10 in een deelnemersveld van veertien auto’s. “Maar het is altijd lastig te vergelijken. Wij hebben geen moment met heel weinig brandstof gereden. Onderaan stonden ook drie Penske’s, het zegt allemaal weinig over hoe het straks gaat.” VeeKay heeft overigens wel een poging ondernomen om zo'n snelle rondetijd te klokken. “Aan het eind van de dag, toen het wat kouder werd, wilde iedereen een snelle tijd neerzetten. Ik had een nieuwe set banden en ging er ook echt voor. Met die keiharde tegenwind kon je heel laat remmen, absurd laat eigenlijk. Ik remde op mijn nieuwe set banden nog iets later dan voorheen, maar blokkeerde en liep een flat-spot op tot aan het canvas. Daardoor kon ik mijn rondetijd niet meer verbeteren. Maar tot dat ene momentje zat ik twee tienden onder mijn eigen tijd. Als je dat doorrekent, had ik gewoon in de top-vijf kunnen staan.”

Extra testdagen in Barber en Laguna Seca

Maar ach, dat is in deze fase van de voorbereiding slechts een voetnoot in het hele verhaal. Die voorbereiding krijgt, naast simulatorwerk bij Chevrolet en veel trainingsarbeid, nog een vervolg met aanvullende testdagen. “Op 22 februari gaan we testen in Barber. Dat zal wel koud worden als ik nu even naar het weer kijk. Het wordt in ieder geval een drukke testdag met veel teams. Op 1 maart gaan we dan nog naar Laguna Seca. Daar heb ik echt zin in, het zijn twee mooie circuits. Ik denk ook dat die nieuwe dempers zich zullen uitbetalen in Barber.” Dat laatste is van belang. De seizoensopener vindt in het weekend van 18 april immers ook plaats op Barber Motorsports Park, als de coronasituatie dat in ieder geval toelaat. “Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het doorgaat. Ik denk dat IndyCar nu genoeg ervaring heeft opgedaan met de hele coronasituatie. Het is in ieder geval niet nieuw meer.”

Die krachtmeting in Barber luidt het tweede IndyCar-seizoen van VeeKay in. De twintigjarige coureur is geen rookie meer en daar hoort een iets ander verwachtingspatroon bij. “Ik wil de stijgende lijn van eind vorig seizoen graag doortrekken. Ik heb nu ervaring op zak die ik aan het begin van vorig seizoen niet had. Dat kan in mijn optiek wel een verschil maken. Mijn doel is om dit jaar als een veteraan en hopelijk ook vooraan het veld mee te racen.” De stip aan de horizon is alvast helder: de eerste zegetocht op het hoogste niveau in Amerika. “Daar doen we het natuurlijk voor. Die eerste overwinning en daarnaast zoveel mogelijk podia, wat dat ook zal zijn. Maar nu is het voor mij zaak dat ik zo goed mogelijk voorbereid ben op het nieuwe seizoen. Wat de rest doet, hebben we toch niet in de hand. Ik moet zorgen dat ik zoveel mogelijk A-Class performances neer kan zetten.”