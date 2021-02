Grosjean gaat bijzonder helmontwerp alsnog gebruiken in IndyCar

Na een horrorcrash tijdens de Grand Prix van Bahrein moest Grosjean de laatste twee F1-races van zijn carrière aan zich voorbij laten gaan. Hierdoor kreeg de coureur, die aan het eind van 2020 hoe dan ook zou vertrekken bij Haas F1, niet de gelegenheid om met een door zijn kinderen ontworpen helmontwerp aan de start te verschijnen in de Grand Prix van Abu Dhabi. Tijdens dat raceweekend deelde Grosjean wel enkele beelden van het ontwerp, maar tot op heden maakte hij er geen gebruik van. Hij maakte wel duidelijk dat hij de intentie had om het design alsnog te gebruiken en nu heeft de 34-jarige coureur daar ook een plan voor uitgestippeld.

“Ja, ik weet zeker dat ik die helm bij de eerste test ga gebruiken, en misschien ook wel bij de eerste race van het seizoen”, vertelde Grosjean over het gebruiken van het bijzondere helmontwerp in de IndyCar, waar hij komend seizoen de eer van Dale Coyne Racing verdedigt. Hij kan het design niet een-op-een meenemen naar zijn nieuwe werkgever. “Ik ben de sponsoren aan het bijwerken, het Haas-logo aan het verbergen en de Dale Coyne-logo’s erop aan het plakken, maar ik ga zeker met die helm racen. Dat betekent heel veel voor mij.”

Geen last van naweeën van crash

Tot op heden is Grosjean na zijn crash in Bahrein nog niet in een racewagen gestapt. De Fransman moest in eerste instantie herstellen van de brandwonden die hij bij de crash opliep, maar inmiddels zijn de verwondingen grotendeels hersteld. Later deze maand staat zijn eerste test in een IndyCar-auto op het programma, terwijl de opening van het seizoen half april plaatsvindt op Barber Motorsports Park. Naar eigen zeggen heeft Grosjean, naast de fysieke verwondingen die hij bij de crash opliep, geen last van naweeën van de crash.

“Ik zie het leven iets anders, maar je neigt altijd terug te gaan naar wie je was. Hoewel er een litteken komt op mijn hand en er een [mentaal] litteken in mijn hoofd zit, is dat niet iets negatiefs. Ik denk dat het heel positief is. Het is eerder begrip voor hoe het leven gaat en hoe snel dat van je ontnomen kan worden”, filosofeert Grosjean. “En ik denk dat ik blij ben dat ik leef. Ik breng met plezier tijd door met mijn kinderen en ik ben blij dat ik kan kiezen waar ik wil racen, en dat is denk ik ook heel belangrijk. Als je in de F1 zit, probeer je daar ten koste van vrijwel alles te blijven. Dat realiseer ik me nu. Het was geweldig en ik zou niets veranderen aan mijn carrière, maar er is buiten de F1 veel te doen en daar ben ik meer dan klaar voor.”

