VeeKay met nieuwe livery tiende op IndyCar-testdag in Sebring

Voordat de IndyCar-teams maandag aan een afsluitende tweedaagse test begonnen op de korte omloop van Sebring International Raceway, onthulde Ed Carpenter Racing de nieuwe livery van Rinus van Kalmthout. De kleurstelling van de Nederlander is behoorlijk veranderd. Er is afscheid genomen van goud en wit en in plaats daarvan is er - met dank aan de komst van sponsor askROI.com - juist veel ruimte voor zwart en groen. Met deze opvallende kleuren begint de in Fort Lauderdale woonachtige coureur uit Hoofddorp begin maart aan zijn vijfde IndyCar-seizoen.

Maandag kon Van Kalmthout zijn nieuwe kleurstelling meteen al uitproberen tijdens de collectieve test, waar alle teams met een of twee auto's aan deelnemen. Verdeeld over de ochtend- en middagsessie legde VeeKay in totaal 76 ronden af op het 2,7 kilometer lange circuit van Sebring. 's Ochtends bezette hij achter Kyle Kirkwood de tweede positie op de ranglijst. Daar waar andere coureurs 's middags nog voor snelle ronden gingen zitten, deed Van Kalmthout dat niet. Daardoor besloot hij de testdag uiteindelijk met 52.5562 als snelste tijd, waarmee hij op de tiende positie eindigde. De snelste tijd kwam met 52.0883 op naam van regerend kampioen Alex Palou, die Christian Lundgaard en Josef Newgarden nipt aftroefde.

Kampioen Alex Palou was maandag de snelste tijdens de test in Sebring. Foto: Penske Entertainment

"Eindelijk kon ik weer plaatsnemen in een IndyCar", zegt een tevreden Van Kalmthout over de testdag. "Het begin was erg sterk. We noteerden een tweede tijd in de ochtendsessie, waarbij we enkel een paar honderdsten moesten toegeven op de Andretti van Kirkwood. Gedurende de middagsessie zijn we druk geweest met de balans op nieuwe banden. We hebben nog niet helemaal de perfecte balans gevonden, maar we zijn blij met het werk dat we hebben verricht. Er waren meerdere taken die op het programma stonden, die we geslaagd hebben afgerond. Een goede testdag waar we veel uit hebben gehaald."

Ook dinsdag test IndyCar nog in Sebring, al is Van Kalmthout dan niet van de partij. Zijn ECR-bolide moet hij afstaan aan zijn nieuwe teamgenoot Christian Rasmussen. De blik van de Nederlander gaat daardoor al richting de seizoensopening op 10 maart in St. Petersburg. "Ik voel me goed en ben klaar voor wat mijn vijfde seizoen op het hoogste niveau in Amerika gaat worden", aldus VeeKay. "Vandaag mag ik Christian nog een handje helpen met het testen en daarna kunnen we ons voor de volle honderd procent focussen op St. Pete."