VeeKay tevreden na P10 in St. Pete: "Dat biedt hoop"

Op zaterdag liep Rinus VeeKay een plek in de Fast 6-kwalificatie nipt mis, waardoor hij vanaf de zevende plaats moest beginnen aan de race door de straten van St. Petersburg. De race, die honderd ronden telde, verliep over het algemeen vrij onderhoudend. Polesitter Josef Newgarden kreeg het door verschillende cautions niet helemaal cadeau, maar kon het grootste deel van de race controleren om uiteindelijk de eerste zege van het seizoen te pakken.

Daarachter had VeeKay een interessantere race. De 23-jarige Nederlander begon van de zevende plaats, wist hier lange tijd ook te blijven maar na de eerste caution was hij op de tiende plaats te vinden. Hij slaagde erin om Scott Dixon te passeren en bleef rond die tiende plaats strijden. Na drie cautions en een eindsprint van 28 ronden kwam VeeKay als tiende over de streep namens Ed Carpenter Racing. "Een prima race", zo oordeelt de Hoofddorper. Toch plaatst hij een kanttekening: "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik helemaal tevreden was. Als je op een zevende plaats start, wil je natuurlijk op zijn minst als zevende finishen. We kwamen echter een paar ronden tekort ten opzichte van de concurrenten wat betreft de pit sequence, waardoor ik enkele plaatsen verloor."

Tijdens de race liep VeeKay tegen een probleem aan met de banden, met name de zachte compound. "Wij hebben moeite om de zachte band een complete stint overeind te houden", legt de coureur, die aan zijn vijfde IndyCar-seizoen is begonnen, uit. "Het lukte bijna, maar in de laatste drie ronden ging het rubber er alsnog ineens hard aan. We weten waar we als ECR zijnde aan moeten werken." Ondanks de problemen ziet VeeKay zijn tiende plaats positief in. "Het biedt in ieder geval hoop dat we het nieuwe seizoen direct met een top-tienfinish zijn gestart. We hebben vorig jaar immers zes wedstrijden moeten wachten op de eerste top-tienklassering."

VeeKay, die vorig jaar 21ste werd in St. Pete, spreekt van een 'goed begin van het jaar'. "Voor een plekje bij de beste vijf, of zelfs op het podium, moeten we nog even doorwerken, maar ten opzichte van vorig jaar hebben we een mooie stap voorwaarts gezet." VeeKay voegde zich bovendien bij de vele coureurs met een Chevrolet-motor in de complimenten aan het bedrijf. De top-vier werd aangedreven door Chevrolet en VeeKay stelt dat deze 'als een kogel' gingen. "Het seizoen is goed begonnen en ik kan niet wachten tot de volgende race", aldus de enige Nederlander in het IndyCar-veld.