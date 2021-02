Nashville begonnen met opbouw stratencircuit voor IndyCar-debuut

De IndyCar werkt in 2021 voor het eerst een race af op een stratencircuit door hartje Nashville. Tussen 2001 en 2008 racete de klasse wel op de nabijgelegen Nashville Superspeedway, maar niet eerder was de binnenstad het decor van een race van de grootste Amerikaanse single seater-klasse. Voor Josef Newgarden belooft het een bijzondere race te worden. De coureur van Team Penske werd geboren in Hendersonville in Tennessee, zo’n 30 kilometer ten noorden van Nashville. Afgelopen winter is hij teruggekeerd naar zijn geboorte stad. Het wordt de eerste keer dat Newgarden een race voor eigen publiek gaat rijden en daar kijkt hij naar uit.

“Het is apart, maar hoewel we nog geen meter gereden hebben weet ik al dat deze race voor mij anders gaat zijn dan andere races. Zelfs toen ik als jonge coureur in Indianapolis woonde en op Indy reed, voelde het niet als een thuisrace omdat ik er niet vandaan kwam”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Het is surreëel, want ik herinner me dat ik in de buitenwijken opgroeide en ervan droomde om er ooit eens te racen, maar een stratencircuit langs mijn voordeur kon ik me niet voorstellen. Dat dit nu werkelijkheid wordt, is geweldig.”

De aanleg van het bijna 3,5 kilometer lange stratencircuit, dat tussen 6 en 8 augustus de Music City Grand Prix huisvest, is inmiddels van start gegaan. Het circuit bevat onder andere twee passages van de Korean Veterans Memorial Bridge, waarbij het hekwerk rond de baan wordt verzorgd door het Zwitserse bedrijf Geobrugg. Daar waar de afzetting rond meerdere circuits op de F1-kalender is geleverd door het bedrijf, is het stratencircuit van Nashville de eerste keer dat het materiaal wordt gebruikt tijdens een IndyCar-race. “Het is de eerste keer dat een installatie met de nieuwste FIA-veiligheidsstandaard voor een stratencircuit in de VS wordt gebruikt”, zei Jochen Braunwarth, directeur motorsport bij Geobrugg. “We overzien de productie, training en kwaliteitscontrole van de afzetting en doen de vereiste training voor de assemblage van het hekwerk.”

De dubbele passage van de brug ziet Newgarden helemaal zitten. “Is dat niet super cool? Over de brug racen met de prachtige stad op de achtergrond, dat gaat prachtige beelden opleveren vanuit de helikopter.” De Amerikaan denkt dat zijn thuisrace de potentie heeft om een ‘enorme hit’ te worden en hij kijkt alvast uit naar de extra aandacht die hij als thuisrijder lijkt te kunnen verwachten. “Ik weet pas in augustus of een thuisrace extra druk meeneemt, maar ik denk dat dit wel het geval is. Ik denk ook dat ik me een beetje als een F1-coureur voel die een thuisrace rijdt: er is meer media-aandacht, iets meer promotie, veel vragen over mijn herinneringen aan mijn jeugd hier enzovoorts. Dat gaat zorgen voor iets meer spanning.”