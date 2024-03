VeeKay optimistisch ondanks vroege uitvalbeurt Million Dollar Challenge

De IndyCar was naar Thermal Club afgereisd voor een bijzonder evenement: de Million Dollar Challenge. Op het 4,82 kilometer lange circuit streden de 27 coureurs niet om punten voor het kampioenschap, maar voor een leuke geldbonus. De winnaar kon rekenen op een half miljoen dollar, waardoor er alsnog veel op het spel stond. Rinus VeeKay was sterk begonnen en had de derde tijd genoteerd in de kwalificatie voor zijn heatrace - de zwaargewichtklasse gezien de namen die in deze groep meereden. De top-zes van beide heatraces ging door naar de hoofdrace waar de hoge geldbedragen op het spel stonden, maar voor VeeKay zat die kans er al na enkele meters op.

Bij de start van de heatrace werd hij in bocht 1 vol in de zij geraakt door Romain Grosjean, die een tik had gekregen van Scott Dixon. De schade aan zijn Ed Carpenter Racing-auto was te groot en hij kon meteen uitstappen. "Ik had wat anders van deze zondag verwacht, maar het is wat het is", blikt VeeKay terug op de Million Dollar Challenge. Hij bleef niet met lege handen: 23.000 dollar kreeg hij ondanks de vroege uitvalbeurt. "Het was een race-incident – dit soort dingen kunnen gebeuren als je met meerdere coureurs die vechten om hetzelfde stukje asfalt op de eerste bocht afstormt. Zelf had ik een goede start. Ik kon de derde plek gemakkelijk vasthouden en had de tweede plaats in het vizier. De wagen van Grosjean heb ik nooit zien aankomen", legt hij uit. "Plots voelde ik een klap en stond ik achterstevoren. Vanuit de beelden bleek trouwens dat Grosjean er zelf ook weinig aan kon doen."

VeeKay kon zo dus geen enkele ronde strijden om de grotere prijzen, maar ziet zijn derde tijd in de kwalificatie als een goed teken voor de rest van het seizoen. "De positieve noot bij deze race die niet om kampioenschapspunten ging, is dat wij een fantastische kwalificatiesnelheid hebben getoond met een prachtige derde plek op de startopstelling voor mijn heat. Nadat we er in St. Pete ook al zo goed bij zaten, biedt dit heel veel hoop voor het vervolg van het IndyCar-kampioenschap."

De race op Thermal Club vulde het gat op tussen de openingsrace en de race door de straten van Long Beach, die pas op 21 april plaatsvindt. Op dat stratencircuit heeft VeeKay wisselende resultaten geboekt, met de dertiende plaats in 2022 als beste resultaat. "De volgende race is op Long Beach en daar hebben we het in het recente verleden lastig gehad, maar gezien de snelheid die wij hebben getoond in St. Petersburg en op The Thermal Club zit er mogelijk een mooi resultaat in het vat. Wij gaan er in ieder geval weer vol voor", besluit VeeKay.