VeeKay kan leven met P14 op Long Beach: "Onze achilleshiel"

Na de top-tien finish in St. Petersburg hoopte Rinus VeeKay in Long Beach voor nog een goed resultaat te gaan, maar in de kwalificatie werd al duidelijk dat het geen makkelijke race zou worden. Hij kwam niet verder dan de achttiende startplek, maar kon vervolgens wel snel vooruitgang boeken in de race zelf. De 23-jarige coureur van Ed Carpenter Racing klom op tot de veertiende plaats en lag door strategie zelfs even in de top-tien. Hij viel na de pitstops – waar hij wat tijd verloor – echter terug en moest na 85 ronden racen genoegen nemen met de veertiende plaats.

"Een zware race, maar het begon heel goed", vat VeeKay zijn Grand Prix van Long Beach samen. "Ik heb lekker kunnen inhalen in het begin van de race. Dat was ons doel, omdat we met de zachte banden begonnen. Met de snelheid en de balans zat het in die eerste stint wel snor. Helaas verloren we bij de eerste pitstop wat belangrijke baanpositie, waardoor ik de gewonnen plaatsen weer kwijtraakte."

In de stint op de harde band die volgde, kwam zijn auto 'wat minder goed uit de verf'. "Daardoor bleek het lastig om de in de pitstraat verloren tijd goed te maken. Ik heb het onderste uit de kan gehaald en ben als veertiende over de eindstreep gekomen." Het was dus geen herhaling van zijn tiende plaats in St. Pete, maar hij kan wel leven met dit resultaat. "Al met al vind ik het een prima race, we weten al jaren dat Long Beach onze achilleshiel is. We hebben punten gescoord voor het kampioenschap en de wagen is heel gebleven, meer konden we niet doen", stelt de Hoofddorper.

Na de eerste twee races van het seizoen – de Million Dollar Challenge op Thermal Club telde niet mee voor het kampioenschap – staat VeeKay op de elfde plaats in het kampioenschap met 36 punten achter zijn naam. Kampioenschapsleider Josef Newgarden heeft er 87. VeeKay kan in de komende race weer goede zaken doen voor het kampioenschap, aangezien de IndyCar dan terugkeert in Alabama voor de race op de rollercoaster van Barber Motorsports Park. "Het volgende circuit ligt me erg goed – ik stond er al eens op poleposition en eindigde er al eens op het podium – dus ik heb er zin in", sluit VeeKay vol goede moed af.