Herta op pole in Mid-Ohio, zware crash voor Pagenaud

Colton Herta topte de tijdenlijst in een spannende kwalificatie in Mid-Ohio met een 1.06.3096. De Andretti-coureur was Graham Rahal en Kyle Kirkwood nipt te snel af. Zij strandden op respectievelijk 0,0432 en 0,0597 seconde als tweede en derde.

In de Fast Six, het beslissende deel van de kwalificatie met zes deelnemers, zette Christian Lundgaard de eerste serieuze tijd neer met een 1.06.7805. Rahal nam de macht vervolgens over door rond te gaan in 1.06.3528, terwijl Kirkwood even later aansloot op P2 met een 1.06.3693. In zijn laatste ronde liet Herta zien dat het Mid-Ohio Sports Car Course nog een fractie sneller gerond kan worden: met een 1.06.3096 eiste hij de pole-position voor zich op.

Klassementsleider Alex Palou noteerde achter Herta, Rahal en Kirkwood de vierde tijd, Lundgard en Scott Dixon delen de derde startrij. Will Power overleefde de Fast Twelve niet, maar start wel als zevende. Scott McLaughlin, Marcus Ericsson en Felix Rosenqvist completeerden de top-tien. Rinus van Kalmthout kwam 0,2585 seconde tekort om vanuit zijn groep door te stoten naar de Fast Twelve. De Nederlander, die in een poule zat met onder meer de uiteindelijke top-drie Herta, Rahal en Kirkwood, start zondag als zestiende en heeft Indy 500-winnaar Josef Newgarden naast zich op de achtste startrij.

Zware crash Simon Pagenaud in training

Simon Pagenaud ontbrak in de kwalificatie. De Fransman crashte eerder op de dag zwaar in de vrije training en kreeg geen medische toestemming om deel te nemen aan de kwalificatie. Pagenaud kampte, terwijl hij bijna 290 kilometer per uur reed, met een remprobleem. De IndyCar-kampioen van 2016 kwam daardoor op het gras terecht, waarna hij werd gelanceerd. Pagenaud vloog zes keer over de kop, alvorens hij met de onderkant van de auto tot stilstand kwam tegen de bandenmuur in de grindbak van ‘China Beach’.

Pagenaud vertelde naderhand zich in orde te voelen, desondanks gaven de medici hem geen goedkeuring om mee te doen aan de kwalificatie. Hij wordt zondagochtend (lokale tijd) nogmaals gekeurd voor de race, die om 19.30 uur Nederlandse tijd begint.