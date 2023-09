Rosenqvist pakt pole voor IndyCar-afsluiter, Van Kalmthout op P7

Nadat Alex Palou zich afgelopen weekend in Portland al verzekerde van zijn tweede titel in de hoogste openwielraceklasse van de Verenigde Staten, is het IndyCar-seizoen 2023 dit weekeinde toe aan zijn laatste race. Plaats van handeling is het befaamde circuit Laguna Seca in Monterey, Californië.

Felix Rosenqvist ging met de pole-position voor de Firestone Grand Prix of Monterey aan de haal. De Zweed, die Arrow McLaren komende winter verruilt voor Meyer Shank Racing, topte de tijdenlijst in de Fast Six met een 1.06.6416. Daarmee was hij Scott McLaughlin met een verschil van 0,0097 seconde te snel af. Christian Lundgaard klokte op 0,1062 seconde van Rosenqvist de derde tijd, maar naar eigen zeggen had er meer ingezeten. De Deen maakte in de ronde waarin zijn banden op hun best waren een foutje in de beroemde Corkscrew.

Josef Newgarden en Scott Dixon kwalificeerden zich als respectievelijk vierde en vijfde, voor de kersverse tweevoudig IndyCar-kampioen Palou op P6. Jüri Vips, pas bezig aan zijn tweede IndyCar-weekend, maakte indruk met een zevende tijd. De Est had in Q2 zelfs even de snelste tijd in handen, maar zakte uiteindelijk terug naar P7 en overleefde daarmee de schifting voor de Fast Six niet. Vips gaat zondag voor de race wel zes posities achteruit op de grid wegens een niet-goedgekeurde motorwissel.

Als gevolg van de straf voor Vips belandt de zevende startplaats bij Rinus van Kalmthout. De Nederlander kwam in Q2 0,1348 seconde tekort om zich te plaatsen voor de Fast Six, maar zijn ronde was wel goed genoeg voor de achtste tijd, wat door de straf van Vips dus P7 op de grid wordt. Dat is zijn beste kwalificatie van het seizoen op een road course. Achter Van Kalmthout completeren Will Power, Romain Grosjean en Patricio O’Ward de top-tien op de startopstelling.

De IndyCar-race op Laguna Seca begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd.