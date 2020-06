Van Kalmthout crasht vroeg uit de race bij IndyCar-debuut, Dixon wint

Zijn eerste wedstrijd in de IndyCar. Het was een moment waar Van Kalmthout lang naar had uitgekeken. Het draaide echter uit op een nachtmerrie. De coureur van Ed Carpenter Racing crashte tijdens de training op de Texas Motor Speedway in de muur, waarna zijn auto niet op tijd gereed was voor de kwalificatie. De Nederlander moest de wedstrijd in Fort Worth, die op dezelfde dag als de training en kwalificatie plaatsvond, zodoende als laatste aanvangen.

In ronde 38 van de race, die over in totaal 200 ronden ging, ging het voor het de tweede keer fout voor Van Kalmthout. De Nederlander ging te hoog door de bocht, raakte de muur en belandde bij het uitkomen van de bocht in een spin, waarop hij aan de binnenkant van het circuit met Alex Palou, een andere IndyCar-debutant in botsing kwam. Beide coureurs bleven ongedeerd, maar zagen hiermee wel een voortijdig einde komen aan hun eerste optreden in de IndyCar.

De Genesys 300 was een prooi voor vijfvoudig kampioen Scott Dixon. De Nieuw-Zeelander was als tweede aan de race begonnen, maar kon in ronde 32 de leiding van polesitter Josef Newgarden overnemen. Dixon verloor hierna twee plekken bij de pitstops, maar knokte zich op de baan sterk terug naar de kop. In de slotfase leek hij het aan de stok te gaan krijgen met Felix Rosenqvist, maar zijn Zweedse teamgenoot crashte tien ronden voor de finish in de muur, toen hij achterligger James Hinchcliffe wilde passeren. Simon Pagenaud werd zo tweede in de Amerikaanse seizoensouverture, terwijl regerend kampioen Newgarden zich tevreden moest stellen met de derde plek. Ed Carpenter, de teambaas en teamgenoot van Van Kalmthout, behaalde achter Zach Veach een vijfde plaats.

De volgende race is op 4 juli op de road course van de Indianapolis Motor Speedway.

VIDEO: Van Kalmthout mikt op minimaal één overwinning in debuutseizoen