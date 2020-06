Van Kalmthout baalt van crash: “Volledig mijn eigen schuld”

De verwachtingen rond ‘Veekay’, zoals Van Kalmthout zichzelf in Amerika noemt, waren hooggespannen. Maar het evenement op de Texas Motor Speedway begon op de slechts denkbare manier: met een crash in de vrije training. De Nederlander ging in de bocht met zijn linkerwielen over de witte lijn, verloor de controle over zijn bolide en eindigde na een halve spin tegen de muur aan de buitenzijde van de baan. De wagen was daarna niet op tijd hersteld voor de kwalificatie, waardoor Van Kalmthout de race van achteraan moest beginnen. In ronde 38 ging het wederom mis toen hij aan de buitenkant van Santino Ferrucci reed. Van Kalmthout ging iets te hoog, kwam op de marbles, verloor de achterkant en kwam in botsing met de eveneens debuterende Alex Palou.

Lees het raceverslag: Van Kalmthout crasht vroeg uit de race bij IndyCar-debuut, Dixon wint

“Ik heb de muur geraakt in de race”, blikt Van Kalmthout teleurgesteld terug op zijn debuutoptreden in de Amerikaanse raceklasse. “Het ging tot dat moment redelijk goed. Ik was als 24ste aan de race begonnen en lag volgens mij ergens rond de vijftiende plek. De race ging dus aardig, maar ik verloor de controle over mijn auto toen ik aan de buitenkant reed van Ferrucci. De schuld ligt volledig bij mij. Het spijt me enorm voor het team. Ik had graag gezien dat mijn debuut veel beter was verlopen dan dit.”

Op 4 juli gaat het seizoen verder met een race op de road course van de Indianapolis Motor Speedway. “Het kan nu alleen nog maar beter gaan. Ik heb nu een maand om na te denken over wat er is gebeurd. De Chevy van Ed Carpenter Racing was in elk geval goed", blijft Van Kalmthout positief.