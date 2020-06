Kaartverkoop Indy 500 gaat door: 175.000 tickets verkocht

Het IndyCar-seizoen werd op 6 juni afgetrapt met een race op de Texas Motor Speedway, nadat een eerdere start vanwege het coronavirus onmogelijk was. Bij de opening van het seizoen mochten geen fans aanwezig zijn. Ook bij de tweede race van het seizoen, een race op de road course van Indianapolis, blijven de toegangspoorten gesloten voor toeschouwers, maar bij de dubbele ontmoeting op Iowa (17 en 18 juli) mag een beperkt aantal fans de races bijwonen. Recent verkondigde IMS- en IndyCar-eigenaar Roger Penske ook dat de Indy 500, die gepland is voor 23 augustus, gewoon met publiek verreden gaat worden.

Mocht blijken dat er in augustus nog geen publiek bij de Indianapolis 500 aanwezig mag zijn, dan is Penske van plan om de race te verplaatsen naar oktober. Als gevolg daarvan gaat de kaartverkoop voor de race vooralsnog gewoon door. Journalist Adam Stern van Sport Business Journal meldt op Twitter dat de Indianapolis Motor Speedway inmiddels 175.000 tickets heeft verkocht voor de Indy 500. Daarmee is de volledige capaciteit echter nog lang niet bezet. De race is een van de grootste eendaagse sportevenementen ter wereld en lokt meestal meer dan 275.000 fans naar de Speedway. Alleen in 2016 was de Indy 500 uitverkocht: bij de honderdste editie van de race waren destijds bijna 400.000 fans aanwezig.

De Verenigde Staten worden hard geraakt door het coronavirus. Inmiddels zijn ruim 2,4 miljoen Amerikanen besmet geraakt met het virus, van wie er ruim 123.000 zijn overleden. In de afgelopen 24 uur waren er wederom 36.000 besmettingen en 863 doden. In de staat Indiana, waar de Indianapolis Motor Speedway ligt, zijn in totaal meer dan 42.000 mensen positief getest op COVID-19. Het virus heeft in deze staat 2.569 levens geëist.