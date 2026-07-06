Rinus VeeKay zeer knap vierde in IndyCar-race Mid-Ohio, O’Ward zet McLaren-duel om in winst

Pato O'Ward heeft Arrow McLaren de eerste één-twee-finish uit de geschiedenis bezorgd door de Honda Indy 200 op het Mid-Ohio Sports Car Course te winnen.

De Mexicaan profiteerde in ronde 42 van een fout van teamgenoot en polesitter Christian Lundgaard en hield vervolgens stand om zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken. O'Ward versloeg de Deen met 0,9877 seconde op het 2,258 mijl lange natuurlijke stratencircuit met dertien bochten. Het was de tiende overwinning uit zijn IndyCar-loopbaan, behaald op negen verschillende circuits. Daarmee is hij pas de tweede coureur die voor het team de dubbele cijfers bereikt qua overwinningen, na Johnny Rutherford (18 zeges). Bovendien is het de eerste keer dat Arrow McLaren een één-twee-finish behaalt in de IndyCar Series.

"Ja, het is een zwaar jaar geweest. Absoluut een moeilijk jaar", zei O'Ward. "Vandaag was het perfecte voorbeeld van een foutloze uitvoering. Ik wachtte op het perfecte moment om toe te slaan. Vanaf dat moment hadden we alles onder controle. De jongens waren geweldig tijdens de pitstops. Ik weet hoeveel ze ieder weekend werken om me dat te geven en deze auto was het hele weekend een genot om mee te rijden."

Kyle Kirkwood van Andretti Global werkte zich vanaf de tiende startplaats op naar een knappe derde plaats en pakte daarmee de laatste podiumplek. Rinus VeeKay van Juncos Hollinger Racing eindigde als bijzonder kanp vierde, voor regerend en viervoudig IndyCar-kampioen Alex Palou (Chip Ganassi Racing), die als vijfde over de finish kwam.

De race

Lundgaard leidde het veld vanaf poleposition naar de groene vlag, terwijl O'Ward zich direct achter hem nestelde richting bocht 4 vanaf de alternatieve startlijn.

Palou, die op de zachte banden was gestart, maakte in de openingsfase direct terrein goed. De Spanjaard klom na twee ronden al naar de zesde plaats nadat hij als achtste was gestart. Kirkwood, die als tiende begon, schoof na drie ronden op naar de zevende positie, direct achter Palou. De twee gingen wiel aan wiel, maar Palou wist de aanval van zijn titelrivaal af te slaan.

Na de eerste vijf ronden had Lundgaard een voorsprong van 1,2 seconde op O'Ward, met David Malukas op de derde plaats. Scott Dixon, die als 23e was gestart en op de twintigste plaats reed, was in ronde 8 de eerste die de pits opzocht. Kirkwood volgde in ronde 10. Dixons hoop op vrije baan om snelle ronden te rijden werd echter tenietgedaan door Alexander Rossi van ECR, die eveneens een pitstop maakte en vlak voor hem weer de baan op kwam.

Palou slaagde erin de zachtere banden langer optimaal te benutten dan zijn concurrenten en schoof op naar de vierde plaats, terwijl andere coureurs op die compound al naar binnen waren geweest. Hij dook in ronde 15 de pits in en wisselde naar een set harde primaire banden die al één ronde waren gebruikt.

Palou kwam vlak voor Kirkwood weer de baan op, maar kon hem op koude banden niet achter zich houden. Lundgaard, O'Ward en Malukas bleven buiten, nadat zij alle drie op de favoriete harde primaire band aan de race waren begonnen. Na twintig ronden bedroeg Lundgaards voorsprong op O'Ward 1,8 seconde, terwijl Malukas 3,9 seconde achterlag.

Malukas was als eerste van de top drie aan de beurt voor een pitstop, in ronde 25. O'Ward kwam in ronde 27 binnen, samen met Josef Newgarden van Team Penske, mogelijk met het oog op een tweestopper. Lundgaard reageerde een ronde later om O'Ward af te dekken en monteerde een nieuwe set harde primaire banden.

Terwijl Lundgaard aan de leiding bleef met een voorsprong van 1,7 seconde op O'Ward, begonnen de andere kanshebbers kort daarna aan hun tweede pitstop. In ronde 37 doken onder anderen Kirkwood, Caio Collet en Rinus VeeKay de pits in.

Ondertussen moest de wedstrijdleiding een incident onderzoeken nadat Rossi en Dixon kort daarna in bocht 2 met elkaar in aanraking waren gekomen. Rossi werd schuldig bevonden en moest twee posities op de baan inleveren. Palou maakte zijn tweede pitstop in ronde 41.

Een ronde later beleefde Lundgaard een spannend moment. Hij ging bij het insturen van bocht 2 iets te wijd, pikte marbles op en verloor net genoeg snelheid om O'Ward aan te laten sluiten. De Mexicaan plaatste vervolgens in bocht 5, met licht contact, een succesvolle inhaalactie voor de leiding in de race.

Halverwege de wedstrijd had O'Ward een voorsprong van 0,7254 seconde op Lundgaard. Lundgaard maakte in ronde 47 zijn volgende pitstop en wisselde naar een set alternates. O'Ward volgde een ronde later en koos eveneens voor de zachte compound. Ook Malukas kwam binnen. Door deze pitstopcyclus kwam VeeKay direct achter Lundgaard terecht en zat hij strategisch op dezelfde lijn als de koplopers. Malukas viel na een lange pitstop terug naar de vijfde plaats, waardoor Kirkwood opschoof naar de vierde positie.

Na 55 ronden bedroeg O'Wards voorsprong 0,8208 seconde op Lundgaard, terwijl VeeKay op 2,3633 seconde als derde volgde en op de harde primaire banden langzaam dichterbij kwam.

O'Ward passeerde in ronde 63 achterblijver en rookie Dennis Hauger, waardoor hij een klein gaatje kon slaan ten opzichte van Lundgaard en VeeKay. Kort daarna kwamen Lundgaard en VeeKay echter allebei binnen voor hun laatste pitstop. VeeKay verloor daarbij terrein, waardoor Kirkwood hem tijdens de pitstopcyclus voorbijging. O'Ward moest op dat moment nog zijn laatste stop maken.

Met nog 25 ronden te gaan dook O'Ward uiteindelijk de pits in voor een set alternates. Hij kwam weer de baan op met bijna een volledig recht stuk voorsprong op Lundgaard.

Twintig ronden voor het einde bedroeg O'Wards voorsprong op Lundgaard 2,5519 seconde. Vijf ronden later begon Lundgaard langzaam terrein terug te winnen en was het gat geslonken tot 2,1755 seconde. Met nog tien ronden te gaan was O'Wards voorsprong teruggelopen tot 1,4655 seconde.

In ronde 85 bedroeg het verschil tussen O'Ward en Lundgaard nog slechts 1,1640 seconde. Kirkwood lag nog altijd derde op 2,5263 seconde van de leider, terwijl VeeKay vierde reed en Palou de top vijf completeerde.

Ook bij het ingaan van de laatste ronde reed O'Ward nog aan de leiding, met een voorsprong van 1,0979 seconde op Lundgaard. Uiteindelijk hield de Mexicaan stand en boekte hij zijn eerste overwinning op een permanent circuit sinds zijn zege op Mid-Ohio in 2024, tijdens het debuut van de hybride aandrijflijn.