Van Kalmthout tijdig in Amerika voor seizoensopener IndyCar

Aankomend weekend begint het IndyCar-seizoen dan toch met de wedstrijd op de Texas Motor Speedway. Bijna drie maanden duurde het voordat de actie hervat kon worden nadat de St. Petersburg GP begin maart afgelast werd. Toen duidelijk werd dat het nog maanden ging duren voordat het kampioenschap alsnog in actie zou schieten, besloot Van Kalmthout terug naar Nederland te reizen om de bijzondere coronatijd daar door te brengen. De reisrestricties van de Amerikaanse overheid maakten een tijdige terugkeer echter zeer complex.

Recent vloog Van Kalmthout naar Cancun in Mexico, waar hij de afgelopen twee weken in quarantaine heeft doorgebracht. Van daaruit kreeg hij vervolgens groen licht om door te reizen naar Dallas. Dinsdagavond (Nederlandse tijd) vloog Van Kalmthout dan toch de Verenigde Staten binnen. “Ik ben enorm opgelucht dat ik eindelijk op weg ben naar Amerika,” liet hij vlak voor zijn vertrek uit Mexico weten. “De afgelopen weken was het lang onzeker of ik wel naar Amerika zou kunnen reizen. Ik wist daarom ook niet of ik de eerste race wel zou kunnen rijden. Gelukkig ben ik nu op weg.”

Ondanks dat de grenzen voorlopig nog gesloten blijven, kwam de Amerikaanse overheid recent met een lijst van uitzonderingen die het land toch mogen betreden. Daarbij was ook aan de sport gedacht, maar IndyCar ontbrak aanvankelijk op die lijst. Net als Alex Palou, die de coronatijd eveneens doorbracht in Europa, moest Van Kalmthout op de bonnefooi naar Mexico. Pas later werd duidelijk dat hij daadwerkelijk af mocht reizen naar de Verenigde Staten.

Van Kalmthout vervolgde: “Toen duidelijk werd dat het IndyCar-seizoen op 6 juni alsnog van start zou gaan, wilde ik meteen terug. Dat was door alle reisbeperkingen echter niet mogelijk. Er zijn vervolgens heel veel mensen wekenlang voor me bezig geweest, inclusief mijn vader, mijn manager, mijn team, maar ook Amerikaanse advocaten, een senator en zelfs mensen in het Witte Huis! Uiteindelijk ben ik twee weken geleden voor de zekerheid alvast naar Mexico gevlogen, om daar in quarantaine te gaan. Mijn personal trainer Raun Grobben is met me meegegaan, dus ik heb gewoon elke dag hard kunnen trainen. Natuurlijk was het een bizarre situatie, omdat we nog steeds niet wisten of ik wel Amerika in zou komen en zou kunnen racen. Ik ben dan ook super blij dat ik er nu naartoe kan. Ik ben topfit en goed uitgerust en ga me nu met het team voorbereiden op mijn eerste IndyCar-race.”

Zaterdag wordt de Genesys 300, de openingsmanche van de IndyCar Series, verreden op de Texas Motor Speedway. Vanwege het coronavirus worden alle sessies op dezelfde dag afgewerkt.

Video: Hoe Van Kalmthout zich heeft voorbereid op het IndyCar-debuut