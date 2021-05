VeeKay mocht zondagmiddag als vijfde aantreden op de Brickyard en maakte indruk met zijn run over vier ronden. In alle vier de ronden was hij sneller dan de coureurs die tot dan toe gereden hadden, een moment van overstuur in de laatste ronde bracht de Hoofddorper niet van zijn stuk. Met 231,511 mijl per uur gemiddeld bezette VeeKay op dat moment de snelste tijd.

Kort daarna kwam zijn teambaas Ed Carpenter. De Indy-specialist was slechts zeven duizendsten van een mijl langzamer dan zijn protegé. Ook Tony Kanaan beet zich stuk op de tijd van VeeKay, waardoor de Nederlander verzekerd was van een plek op de eerste startrij.

De voorlaatste coureur was Colton Herta. Het goudhaantje van Andretti maakte een ijzersterke run en was daarmee sneller dan Ven Kalmthout. Herta moest alleen afwachten tot zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon zijn run had gemaakt. De Nieuw-Zeelander was was zeer indrukwekkend onderweg en claimde pole met een gemiddelde van 231,685 mijl per uur.

Op de limiet

De eerste startrij bestaat volgende zondag uit Dixon, Herta en Van Kalmthout. VeeKay gaf na afloop een korte reactie: “De wagens van Ed [Carpenter] en mij zijn fantastisch, de Chevy power is uitstekend. Ik voelde wel dat de auto een beetje op de limiet zat, maar ik bleef pushen. Ik had een aardig moment van overstuur, maar ik bleef voluit gaan. Het is vandaag lastig in bocht 1.”

Carpenter eindigde nipt daarachter op de vierde plaats voor veteraan Tony Kanaan. De Braziliaan klokte 231,032 mijl per uur over vier ronden. Hij was daarmee iets sneller dan Alex Palou, die zich knap herstelde na zijn megacrash van zaterdag.

Ryan Hunter-Reay eindigde als zevende voor Helio Castroneves en voormalig Formule 1-coureur Marcus Ericsson. Voor de Zweed was het zijn eerste optreden in de Fast Nine op Indianapolis. Hij was op vrijdag nog een van de snelste coureurs, maar kwam er zondag niet aan te pas. Wel was de Zweed erg onder de indruk van het format: “Het is intens en er staat veel druk op, dit is echt iets wat ik nog nooit meemaakte. Echt een gave ervaring.”

Bump Day: Geen elfde Indy 500-start voor Kimball

Eerder op de dag kwamen vijf langzamere deelnemers in actie in het kader van Bump Day. Zij streden om de laatste drie plekken op de startgrid voor de Indy 500, de startplaatsen 31, 32 en 33. Na de eerste run stond Sage Karam aan kop met een gemiddelde van 229,156 mijl per uur over vier ronden. Namens topteam Penske moest ook Will Power in deze sessie rijden, hij kwam zaterdag tijdens de kwalificatie niet goed uit de verf. Zondag haalde Power het wel, de Australiër klokte 228,876 mijl per uur gemiddeld. De strijd om de laatste plek was interessant, al was het eigenlijk na de eerste run al beslist.

Simona de Silvestro stond met 228,353 mijl per uur aan de goede kant. Zij stond daarmee direct boven Charlie Kimball en debutant RC Enerson. De beide hekkensluiters deden in de slotfase nog een poging, maar kwamen niet tot een run die een bedreiging vormde voor de Zwitserse. Voor Kimball eindigde het avontuur daarmee vroegtijdig, hij moet zijn elfde start in de 500 met tenminste een jaar uitstellen. RC Enerson en Top Gun Racing hopen dit jaar tijdens een andere IndyCar-race alsnog in actie te komen. Het debuut van Paretta Autosport is trouwens een mooi verhaal. De voornamelijk vrouwelijke formatie onder leiding van Beth Paretta vecht voor diversiteit in IndyCar en debuteert volgend weekend in de belangrijkste race van het seizoen.

Aankomende vrijdag wordt er nog getraind tijdens de zogenaamde Carb Day, de laatste kans om de afstelling voor de race te verfijnen. Zondagavond begint de Indianapolis 500 rond de klok van 18.30 uur Nederlandse tijd.

