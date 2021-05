Indy 500: Dixon snelste in kwalificatie, VeeKay door naar Fast Nine

De pole-position voor de 105de editie van de Indianapolis 500 wordt pas op zondag verdeeld en dus waren twee dingen belangrijk op zaterdag: jezelf bij de eerste dertig rijden om je plek veilig te stellen op de startgrid; en jezelf bij de eerste negen rijden voor plaatsing voor de strijd om pole. Zoals gebruikelijk tijdens de kwalificatie kregen alle coureurs de gelegenheid om een run van vier vliegende ronden neer te zetten bij de start van de 5 uur en 50 minuten durende kwalificatiesessie. Regerend IndyCar-kampioen Scott Dixon verzekerde zich er bij de loting van dat hij als eerste op de baan mocht verschijnen.

De condities waren op dat moment optimaal en dus ging de Ganassi-rijder naar een gemiddelde snelheid van 231,828 mijl per uur. Alle 34 overige deelnemers zouden zich daar vervolgens op stukbijten. Chip Ganassi Racing maakte een sterke indruk met naast Dixon ook Tony Kanaan, Alex Palou en Marcus Ericsson in de top-acht. Zij kregen gezelschap van Andretti Autosport-trio Colton Herta, Ryan Hunter-Reay en Alexander Rossi, aangevuld met Ed Carpenter en de verrassende Helio Castroneves. Rinus VeeKay bezette na de eerste runs de twaalfde positie.

In de strijd voor plaatsing voor de Fast Nine op zondag zouden vervolgens weinig veranderingen meer plaatsvinden, met VeeKay als enige uitzondering. Als een van de weinige rijders wist de Nederlander van Ed Carpenter Racing zich in de tweede run te verbeteren. Hij vond gemiddeld 0,6 mijl per uur ten opzichte van zijn eerste run en daarmee klom hij naar de vijfde plaats, kort achter teamgenoot Carpenter. Samen met snelste man Dixon, Herta, Kanaan, Castroneves, Palou (die nog hard crashte bij een poging om zich te verbeteren), Hunter-Reay en Ericsson plaatsten Carpenter en VeeKay zich dus voor de Fast Nine Shootout. Rossi en Ed Jones, die met zijn tweede run van P19 naar P11 klom, vielen net buiten de boot.

Pas in de laatste vijftig minuten van de kwalificatie werden de condities weer iets beter. Dat was voor de rijders buiten de top-30 het teken om te proberen zich alsnog direct te plaatsen voor de race van volgende week. Will Power, de Indy 500-winnaar van 2018, was een van de rijders die in het laatste uur probeerde om zich veilig te rijden. Daar slaagde de coureur van Team Penske niet in, evenals Simona de Silvestro, Sage Karam, Charlie Kimball en RC Enerson. Zij strijden zondag met zijn vijven om de laatste drie plekken op de startgrid van de Indy 500.

De beslissende kwalificatie voor de laatste drie plaatsen op de startopstelling van de Indianapolis 500 begint zondag om 19.15 uur Nederlandse tijd. Aansluitend begint om 21.00 uur de strijd om de pole-position.

Gekwalificeerde coureurs Indy 500, top-9 naar Fast Nine

P No Coureur Snelheid Ronde1 Ronde2 Ronde3 Ronde4 Motor Team 1 9 Scott Dixon 231.828 232.574 231.762 231.612 231.368 Honda Chip Ganassi Racing 2 26 Colton Herta 231.648 232.364 231.872 231.421 230.940 Honda Andretti Autosport 3 48 Tony Kanaan 231.639 232.348 231.845 231.435 230.934 Honda Chip Ganassi Racing 4 20 Ed Carpenter 231.616 232.239 231.777 231.361 231.092 Chevy Ed Carpenter Racing 5 21 Rinus VeeKay 231.483 232.086 231.626 231.265 230.958 Chevy Ed Carpenter Racing 6 06 Helio Castroneves 231.164 231.202 231.384 231.222 230.850 Honda Meyer Shank Racing 7 10 Alex Palou 231.145 231.790 231.243 230.877 230.675 Honda Chip Ganassi Racing 8 28 Ryan Hunter-Reay 231.139 231.523 231.247 230.969 230.821 Honda Andretti Autosport 9 8 Marcus Ericsson 231.104 231.843 231.211 230.717 230.649 Honda Chip Ganassi Racing 10 27 Alexander Rossi 231.046 231.408 231.118 230.947 230.712 Honda Andretti Autosport 11 18 Ed Jones 231.044 231.632 231.156 230.854 230.535 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 12 5 Pato O'Ward 230.864 231.433 231.030 230.719 230.276 Chevy Arrow McLaren SP 13 51 Pietro Fittipaldi 230.846 231.542 230.942 230.598 230.306 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing 14 7 Felix Rosenqvist 230.744 231.245 230.859 230.512 230.363 Chevy Arrow McLaren SP 15 30 Takuma Sato 230.708 231.386 230.857 230.525 230.067 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 16 29 James Hinchcliffe 230.563 231.106 230.659 230.300 230.189 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 17 3 Scott McLaughlin 230.557 231.154 230.698 230.316 230.063 Chevy Team Penske 18 15 Graham Rahal 230.521 230.799 230.510 230.425 230.350 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 19 47 Conor Daly 230.427 230.908 230.541 230.258 230.004 Chevy Ed Carpenter Racing 20 60 Jack Harvey 230.191 230.428 230.246 230.120 229.968 Honda Meyer Shank Racing 21 2 Josef Newgarden 230.071 230.846 230.204 229.862 229.378 Chevy Team Penske 22 1 JR Hildebrand 229.980 230.565 230.116 229.208 230.035 Chevy AJ Foyt Enterprises 23 45 Santino Ferrucci 229.949 230.546 229.856 229.721 229.676 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 24 86 Juan Pablo Montoya 229.891 230.796 230.239 229.479 229.057 Chevy Arrow McLaren SP 25 98 Marco Andretti 229.872 230.779 230.094 229.610 229.012 Honda Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian 26 22 Simon Pagenaud 229.778 230.405 229.886 229.405 229.418 Chevy Team Penske 27 14 Sebastien Bourdais 229.744 230.224 229.743 229.604 229.406 Chevy AJ Foyt Enterprises 28 25 Stefan Wilson 229.714 229.993 229.819 229.591 229.454 Honda Andretti Autosport 29 59 Max Chilton 229.417 230.203 229.538 229.118 228.814 Chevy Carlin 30 4 Dalton Kellett 228.323 229.381 229.356 225.728 228.866 Chevy AJ Foyt Enterprises