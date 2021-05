Tijdens het eerste deel van de kwalificatie op zaterdag maakte Rinus VeeKay al een uitstekende indruk met de vijfde tijd. Daarmee plaatste hij zich voor de Fast Nine Shootout, waarin de negen snelste rijders van de zaterdag gingen strijden om pole-position. De Nederlander kwam zondag halverwege de sessie in actie en ging naar de op dat moment beste tijd. Teamgenoot en teambaas Ed Carpenter en Tony Kanaan waren vervolgens langzamer dan VeeKay, die uiteindelijk Scott Dixon en Colton Herta voor zich moest dulden zodat hij beslag legde op de derde startpositie voor de Indy 500.

“Het was heel zwaar, maar ik heb alles gegeven wat ik had”, vertelde de zeer tevreden VeeKay. “Dit voelt als een zege, een pole voor ons. Ik vertelde het team en mijn engineer Matt Barnes: ‘Als je er downforce af haalt, zeg dan niets. Als je de auto nog lastiger gaat maken, zeg dan niets, want ik blijf toch volgas gaan.’ Ze hebben er geen downforce afgehaald, maar het was op de limiet. De auto was dus perfect.” Makkelijk was het dus niet, getuige een momentje van overstuur in de eerste bocht, tijdens zijn vierde ronde. “Ik weet niet waarom ik in de laatste ronde in de eerste bocht volgas bleef gaan, maar ik deed het. Ik hield de auto op de baan, maar het was heel close. Het was zeker heel zwaar, maar ik denk dat dat de auto zelfs sneller maakte. We zaten echt, echt op de limiet, maar dat vond ik perfect. Het was vandaag niet genoeg voor pole, maar ik ben enorm blij met de eerste startrij. Ik denk dat we vanaf hier mee kunnen doen om de zege.”

Goed gevoel in racetrim

Vorig jaar kwalificeerde VeeKay zich als enige rijder met een Chevrolet-motor in de top-negen. Ook dit jaar was het weer Honda dat de klok sloeg, met alleen de twee mannen van Ed Carpenter Racing als vertegenwoordiging van het Amerikaanse merk. Gevraagd naar het grote verschil met de andere teams met Chevrolet-aandrijving zei VeeKay: “Ik denk dat onze auto gewoon goed bij de vermogenscurve van de Chevrolet past en het team heeft gewoon keihard gewerkt. Het verschil met Ed [Carpenter] was minimaal. Ik heb mijn baas verslagen, dus dat is best cool!”

Afgelopen week heeft Ed Carpenter Racing zich niet alleen gefocust op de kwalificatie, maar ook vooral op de race. Daar heeft Van Kalmthout dan ook een uitstekend gevoel bij. “We hebben een heel sterke auto, vooral in racetrim zijn we sterk. Ik ben gewoon heel blij met hoe de auto zich gedraagt. Al het werk van het team was zeer goed. We hebben een heel sterke auto voor de kwalificatie, maar vooral met maar twee auto’s voor me gaat het ook in racetrim heel goed zijn.” Zo heeft de 20-jarige coureur deze week verschillende motorstanden geprobeerd voor de race. “Het gevoel met het sparen van brandstof is goed. Ik weet nog niet wat de strategie wordt voor de race, maar ik voel me goed als ik honderd procent moet pushen en als ik conservatief ben en brandstof spaar. Ik denk dat we echt een goede slag kunnen slaan in de strijd om de zege.”