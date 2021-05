De klus voor Rinus VeeKay op de zaterdag in Indianapolis was duidelijk: jezelf in ieder geval bij de eerste dertig plaatsen zodat je verzekerd bent van een plek in de race, en bij voorkeur een plek bij de snelste negen rijders voor plaatsing voor de Fast Nine Shootout op zondag. De eerste klus klaarde de 20-jarige Nederlander al tijdens zijn eerste run, die hij op de twaalfde positie afsloot. Later in de middag keerde VeeKay nogmaals terug op het asfalt in een poging zich bij de beste negen te rijden. Ook daar slaagde hij glansrijk in door de vijfde tijd te rijden. Die positie zou hij tot het einde van de dag vasthouden en dus mag hij zondag proberen om zich te verzekeren van pole-position.

“Ik ben zeer tevreden, het ging heel goed tijdens deze kwalificatiesessie”, concludeerde VeeKay na afloop van de zaterdagse kwalificatie. “Uiteindelijk maakt het niet uit of je vandaag als eerste of negende eindigt, als je maar bij de beste negen staat. En dat is, voor het tweede achtereenvolgende jaar, gelukt.” Dat was een opluchting voor de Ed Carpenter Racing-rijder, die na de eerste run wist dat hij nogmaals aan de bak moest om bij de eerste negen te komen. Voor die tweede run voerde Van Kalmthout nog wat veranderingen door aan zijn auto. “Na mijn eerste run heb ik even met Ed Carpenter gesproken. Hij reed direct een tijd die goed bleek voor de Fast Nine, ik stond in eerste instantie twaalfde. Ed bleek wat te hebben gedaan met de versnellingen - wat hij heeft gedaan ga ik natuurlijk niet zeggen, maar het werkte ook voor mij.”

Wat acht VeeKay dan mogelijk in die Fast Nine Shootout, waarin de top-negen van zaterdag in omgekeerde volgorde op de baan verschijnt? Het gevoel in de auto is in ieder geval goed en dus zijn er ambities: “Elke kwalificatierun die we tot nu toe hebben gedaan - we hebben er natuurlijk ook al een paar geoefend tijdens de trainingsdagen - verliep naar wens. De balans van de auto is goed en ik zie dat Chevrolet ten opzichte van de afgelopen dagen ook wat vooruitgang heeft geboekt. Vorig jaar plaatste ik me op dag één van de kwalificatie op de zesde plek, om in de Fast Nine vierde te worden. Als ik dit jaar van zaterdag op zondag twee plaatsen win, dan sta ik op de voorste rij. Dat is een mooi streven.”

De Fast Nine Shootout begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen via Ziggo Sport Racing. VeeKay komt na zijn vijfde tijd op zaterdag als vijfde in actie tijdens de beslissende kwalificatiesessie.