Coyne en Ware: Snelheid maakt Grosjean aantrekkelijk voor sponsoren

Vorige week werd Grosjean gepresenteerd als de tweede rijder van Dale Coyne Racing voor het seizoen 2021. Hij stapt tijdens de races op stratencircuits en reguliere circuits in de auto met startnummer 51, die gezamenlijk door Coyne en Rick Ware Racing wordt ingezet. De Indianapolis 500 en de races op de oval van Texas laat de Fransman aan zich voorbijgaan, het is nog onduidelijk wie er dan in de auto stapt. Ook is er nog geen duidelijkheid over de hoofdsponsor van de inschrijving. Het team wachtte namelijk op de definitieve toezegging van Grosjean en verwacht in de komende weken, voor het einde van februari, een sponsor te kunnen presenteren.

“Je kan je voorstellen hoe het is om een sponsor binnen te halen op dit niveau zonder te kunnen zeggen wie de coureur is”, legt Rick Ware uit. Hij werkt ook samen met Coyne voor de derde auto van het team, die slechts een aantal races ingezet gaat worden. “Ten eerste moesten we vanuit het oogpunt van het bedrijf zeker weten dat Romain zou komen. Nu gaan we de puzzelstukjes leggen. Er zullen sponsoren komen die verbonden zijn aan ons NASCAR-team, net zoals we een aantal IndyCar-sponsoren laten instappen in de NASCAR.”

Zowel Ware als Coyne is ervan overtuigd dat sponsoren niet afgeschrikt worden door de inzet van een niet-Amerikaanse coureur. Ze verwachten dat potentiële sponsoren liever willen zien dat hun merk in de spotlights komt te staan door goede resultaten. “Het gaat om talent. De komst van Romain doet mij een beetje denken aan toen Nigel Mansell hier kwam”, stelt Coyne. “Hij was geen Amerikaan, maar hij zette hier wel alles in vuur en vlam. Mensen willen resultaten zien. Ze willen een coureur voor wie ze kunnen juichen, iemand die een goede woordvoerder voor ze is en resultaten heeft behaald. De statistieken liegen niet. Als je nabij de top kan eindigen, dan heb je volgens mij alles wat nodig is.”

Volgens Ware behoort Romain Grosjean tot een ‘unieke categorie’ coureurs. “Nigel is waarschijnlijk het schoolvoorbeeld van zo’n type persoon die hierheen kwam en racete. Technisch gezien was hij een buitenlander, maar hij werd door Kmart gesponsord en uiteindelijk kreeg Kmart veel aandacht.” Ware verwacht dat de Fransman de snelheid heeft om sponsoren te overtuigen. “Dale en ik zijn racers en we hebben een racer in onze auto. We hoeven niet per se hotdogs en hamburgers te verkopen. Social media is zo belangrijk, en dat is waar wij gaan profiteren van de aanwezigheid van een echte professional. Hij is gewoon een geweldige vent, een geweldige coureur met een geweldig verhaal. Uiteindelijk willen mensen een snelle coureur zien, iemand die andere coureurs inhaalt. Ik denk absoluut dat wij die persoon hebben, dus dat gaat ons verkopen.