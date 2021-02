Grosjean vervolgt loopbaan bij Dale Coyne Racing in IndyCar

Grosjean rijdt dit seizoen de dertien races die op stratencircuits en reguliere omlopen gehouden worden. De 34-jarige Fransman heeft besloten om de ovals en superspeedways te laten voor wat het is. Hij komt dus ook niet in actie tijdens de 105de editie van de Indy 500. Eerder liet hij al doorschemeren dat hij niet bepaald geïnteresseerd was in het racen op ovals. Overigens heeft hij wel aan Motorsport.com laten weten dat de kortere oval van Gateway hem aanspreekt.

“Ik heb ontzettend veel zin om naar de Verenigde Staten te trekken en mee te doen in de NTT IndyCar Series”, zei Grosjean. “Ik had voor dit seizoen verschillende opties en de keuze voor IndyCar was snel gemaakt, dat was mijn favoriet. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat ik nog niet klaar ben voor de ovals. IndyCar heeft op competitief vlak een gelijker speelveld dan wat ik tot nu toe in mijn carrière gezien heb. Het wordt een mooie uitdaging om weer voor podiums en overwinningen te gaan.”

Grosjean heeft 180 starts in de Formule 1 op zijn naam staan. Hij scoorde tien podiumfinishes en werkte in 2013 zijn beste seizoen af. Hij werd dat jaar zevende in het eindklassement. De afgelopen vijf seizoenen reed Grosjean in Amerikaanse dienst bij het Haas F1 Team. Het debuut was veelbelovend, maar de voorbije jaren waren moeizaam. Zijn F1-carrière kwam in november abrupt ten einde toen hij in de Grand Prix van Bahrein betrokken was bij een van de zwaarste crashes uit de geschiedenis van de Formule 1. Grosjean hield aan het incident brandwonden aan handen en voeten over. Op dat moment was al duidelijk dat Grosjean aan zijn laatste races in F1 bezig was. Net als oud-teamgenoot Kevin Magnussen hoopt Grosjean in Amerika de liefde voor de sport terug te vinden.

Coyne heeft gedroomde topcoureur binnen

Er was teambaas Dale Coyne veel aan gelegen om voor 2021 een grote naam binnen te hengelen. Coyne had contact met diverse F1-coureurs en sprak bovendien met enkele grote namen uit de Formule 2, die geen uitzicht hadden op promotie naar de topklasse van de autosport. Met de komst van Grosjean is Coyne vanzelfsprekend zeer gelukkig. “Ik heb begrepen dat Romain echt heel erg leergierig is”, zei Coyne in gesprek met Motorsport.com. “Hij doet er alles aan om een goede band met zijn engineers op te bouwen en werkt hard aan het vinden van oplossingen bij eventuele problemen. Dat is precies de houding die je wilt van een coureur. Het is zeker belangrijk om zo te beginnen in een klasse die voor hem nog volstrekt onbekend is. Romain zal net als Alex [Palou, die naar Ganassi vertrok] rap op snelheid komen. Zodra hij uitgevonden heeft wat de mogelijkheden zijn met de auto, zal hij het team echt vooruithelpen. Je hoeft maar naar zijn GP2-palmares te kijken om te weten wat hij kan in een klasse met gelijkwaardige auto’s.”

De eerste test van Grosjean in de DCR-RWR wagen staat gepland voor 22 februari op Barber Motorsports Park. Tijdens die eerste test komt ook Ed Jones in actie, die na drie jaar terugkeert bij DCR with Vasser Sullivan.